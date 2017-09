Videot: Tällaista Irma-myrsky sai aikaan

Saint Martinin saarella ainakin kuusi ihmistä on menehtynyt myrskyssä. Barbudan saarelta kerrotaan, että rakennuksista jopa 90 prosenttoa on tuhoutunut.

Puerto Ricossa on laajoja sähkökatkoja, ja muun muassa 14 sairaalaa on ilman sähköä.

Alla maailmalla videoita myrskystä. Ensimmäisellä videolla näkyy, kuinka kokonainen kerrostalo kaatuu ja vajoaa veteen.

RT Breaking911: Hotel In St. Martin Destroyed By #Irma Storm Surge pic.twitter.com/TnOmpCpg7x

Severe damage to Saint Thomas, Virgin Islands as #HurricaneIrma passed the Islands. #Irma pic.twitter.com/WACQz2blYm