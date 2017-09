Veli-Matti Välimaa valmistautuu Irma-hurrikaaniin Floridassa – "Vaara piilee asioissa, jotka eivät näytä kovin pahoilta"

Veli-Matti Välimaa on asunut Yhdysvalloissa 18 vuotta ja kokenut useita myrskyjä. Floridassa Coral Springsissä asuva Välimaa kertoo, että pakkoevakuoitumisia on luvassa niissä taloissa, jotka ovat lähellä rantaa.

Välimaan ei ole pakko lähteä kodistaan, koska perheen talo on noin 15 mailin eli noin 24 kilometrin päässä rannasta.

– Täällä evakuoidaan aika paljon. Sanovat, että turhaa jäädä odottelemaan ja katsomaan, onko se myrsky kova. Eiköhän se ole aika kova ja iso, Välimaa sanoo.

Välimaa kertoo ihmisten valmistautuneen Irmaan jo parin päivän ajan.

– Kaikki ovat hamstranneet bensaa. Minullakin on generaattori, mutta en ole viitsinyt jäädä jonottamaan. Jos bensa-asemalla ei ole lappuja tai muovipusseja pistoolien päällä, siellä on pitkästi tielle kulkeva jono ja yksi kaista tukossa.

Hurrikaanin jälkeinen aika voi olla pahin

Välimaalla on ollut selvä suunnitelma sen suhteen, mitä kotiin pitää hankkia ennen myrskyä.

– Täytyy varata käteistä, pattereita, purkkiruokaa ja hirveästi vettä. Minulla ei ole hätää, on kaksi autoa, joissa molemmissa tankki täynnä. Ruokaa on riittävästi minulle ja kissoille. On tietysti inhottavaa, jos sähköt menevät, koska sitten ei voi tehdä töitä.

Varsinkin pitkittyneet sähkökatkot vaikeuttavat elämää.

– Pahin ei välttämättä ole hurrikaanin aika, vaan sen jälkeinen aika. Sähköjä ei välttämättä ole pitkään aikaan. Jos ei ole sähköä, eivät bisnekset pyöri, etkä saa ostettua mitään mistään.

Sähköisiä lätäköitä ja lentäviä käärmeitä

Välimaa kertoo suurimman osan alueen ihmisistä tottuneen myrskyihin. Floridaan kuitenkin muuttaa jatkuvasti ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet hurrikaania eivätkä tiedä, miten toimia sen aikana tai jälkeen.

– Useimmiten vaarat piilevät asioissa, jotka eivät näytä kovin pahoilta. Sanotaan vaikka, että vettä on tullut paljon, sähkölinjat ovat poikki ja sähkölinjan pää kulkee veteen. Lammikot ovat täynnä sähköä, ja se isku tappaa heti. Mutta kuka tuollaista miettii.

– Wilma-hurrikaanin aikana kävi niin, että lammikkoon mennyt koira kuoli sähköiskuun. Sen perään meni kaksi lasta ja heidän perässään äiti, Välimaa muistelee.

Tuuli voi tuoda mukanaan epämiellyttäviä vieraita.

– Käärmeet lentelevät tuulen mukana, niitä voi olla ihmeellisissä paikoissa ja niitä on paljon.

Irma keskeytti talokaupat

Irma sotki Välimaan perheen talokaupat, jotka menivät jäähylle hurrikaanin alla.

– Olimme jo sopineet hinnan, kiinteistövälittäjän piti vain lähettää allekirjoitukset. Se sitten jäi, kun ostaja ei uskaltanutkaan tehdä kauppoja. Hän sanoi, että katsotaan hurrikaanin jälkeen, että onko sinulla enää kattoa.

Talonomistajat ovat varautuneet myrskyihin muun muassa hurrikaanin kestävillä ikkunoilla tai peittämällä ikkunat vanerilla, mutta vakuutus on tärkeä. Osa ihmisistä on myös hankkinut ammatin hurrikaanin jälkeisestä vakuutustaistelusta.

– Hurrikaanin jälkeen alueelle tulee asiantuntijoita, jotka tarjoutuvat asioimaan puolestani vakuutusyhtiötä vastaan. He ottavat provision välistä, mutta tietävät, miten rahat saa vakuutusyhtiöltä, Välimaa sanoo.