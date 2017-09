Meksikon eteläpuolella voimakas maanjäristys – lähialueen maihin tsunamivaroitus

Meksikon eteläpuolella Tyynellämerellä on tapahtunut maanjäristys, jonka voimakkuus oli arviolta 8, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS. Järistys tapahtui myöhään torstaina paikallista aikaa, ja sen vaikutus tuntui Mexico Cityssä saakka. Järistyksessä loukkaantuneista ei tuoreeltaan ollut tietoa.

USGS on antanut tsunamivaroituksen Meksikoon, Guatemalaan, El Salvadoriin, Costa Ricaan, Nicaraguaan, Panamaan, Hondurasiin ja Ecuadoriin. Guardianin mukaan Meksikon eteläpuolen asukkaita on kehotettu lähtemään evakkoon mahdollisen tsunamin vuoksi. Yli kolmemetristen tsunamiaaltojen odotetaan iskevän Meksikon rannikolle lähitunteina. Muille alueille on ennustettu matalampia tsunamiaaltoja. Tsunamivaroitusta ei ole annettu Yhdysvaltain länsirannikolle.

Järistyksen keskus oli noin sata kilometriä lounaaseen Chiapasin osavaltion rannikolta. Järistys tapahtui noin 35 kilometrin syvyydessä, USGS kertoo.

BBC:n mukaan Mexico Cityssä rakennukset tärisivät järistyksestä ja ihmiset juoksivat kaduilla. Pääkaupungissa on myös ollut sähkökatkoja. Järistys tuntui myös Chiapasin naapurissa sijaitsevassa Guatemalassa.

Meksikoa uhkaa parhaillaan myös Katia-hurrikaani. Katia on ykköskategorian hurrikaani viisiportaisessa asteikossa.