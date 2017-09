Kolme hurrikaania jyllää Atlantilla – Irma voimistui uudestaan vitosluokan hirmumyrskyksi

Atlantilla on meneillään historiallinen myrskytilanne, kun kaikkiaan kolme voimakasta hurrikaania jyllää alueella. Kolmikon voimakkain myrsky Irma uhkaa Kuubaa ja Yhdysvaltain Floridaa. Irma voimistui aamukuuden jälkeen Suomen aikaa uudestaan kategorian viisi hurrikaaniksi eli hurrikaaniportaikon voimakkaimpaan luokkaan.

Meksikon itärannikkoa piiskaa ykköskategorian hurrikaani Katia ja neloskategorian hurrikaani Jose on Karibianmerellä etenemässä kohti saaria, joista osa vahingoittui pahoin Irma-hirmumyrskyn kourissa.

Kuubassa miljoonat ihmiset jättäneet kotinsa Irman takia

Hurrikaani Irma saavutti Kuuban Camagueyn saaristoalueen kuuden jälkeen aamulla Suomen aikaa kategorian viisi hurrikaanina, kertoo Yhdysvaltain hurrikaanikeskus.

Aiemmin Camagueyn lisäksi Ciego de Avilan, Sancti Spiritusin, ja Villa Claran maakuntiin on annettu hurrikaanivaroitus.

Ainakin miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaanin takia. Osa heistä majoittuu tuttaviensa luona, osa on sijoitettu hätämajoitukseen. Kuubassa on lisäksi evakuoitu noin 10 000 turistia.

Kuuban pääkaupungin Havannan odotetaan välttyvän pahimmalta, mutta myös sinne on annettu hurrikaanivaroitus.

Floridassa miljoonia kehotettu pakenemaan Irman tieltä

Floridassa osavaltion riskialueita on kiireellä evakuoitu lähestyvän Irma-hurrikaanin takia. Kuuban alueella riehuva Irma on voimistunut korkeimman voimakkuusluokan eli kategorian viisi hurrikaaniksi ja saattaa saavuttaa Manner-Yhdysvallat yhtä voimakkaana.

Evakuoitumaan määrätyillä alueilla asuu noin 5,6 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltain paikallis- ja liittovaltiotason viranomaiset ja poliitikot ovat kehottaneet floridalaisia noudattamaan evakuoitumisohjeita vielä, kun se on mahdollista.

Viimeinen matkustajakone on noussut Miamin kansainväliseltä lentokentältä noin viideltä aamulla Suomen aikaa. Lentokentän mukaan lauantaille ja sunnuntaille ei enää ole luvassa lähteviä lentoja.

Floridan kuvernöörin Rick Scottin mukaan asukkaiden on oltava valmiita lähtemään lähimpään mahdolliseen hätämajoituspaikkaan Floridassa, jos he eivät ole poistuneet riskialueilta lauantain keskipäivään paikallista aikaa mennessä.

Kaikkein vaarallisimmaksi katsottujen alueiden kuten Florida Keysin hätämajoituspaikoissa luvassa ei kuitenkaan ole palveluja tai auttavaa henkilökuntaa suojaa hakeville.

Palm Beachin piirikunta Floridan rannikolla on julistanut ulkonaliikkumiskiellon alkavaksi kolmelta iltapäivällä lauantaina paikallista aikaa.

Presidentti Donald Trump allekirjoitti yöllä Suomen aikaa 15 miljardin dollarin (noin 12,5 miljardin euron) arvoisen apupaketin hurrikaanin tuhojen korjaukseen. Pakettiin kuului myös liittovaltion velkakaton nostaminen joulukuuhun asti. Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuone hyväksyi paketin eilen.

Jose etenemässä kohti Irman jo runtelemia saaria

Karibianmerellä voimakas Jose-hurrikaani etenee kohti saaria, joilla vasta äskettäin riehui pahaa tuhoa tehnyt hurrikaani Irma.

Jose on tällä hetkellä kategorian neljä hurrikaani eli toiseksi voimakkaimman tyypin hurrikaani viisiportaisella hurrikaaniasteikolla.

Washington Postin mukaan hurrikaanivaroitus on annettu Barbudan, Anguillan, Saint Martinin, St. Maarten ja St. Bartsin alueille. Alemman tason varoitus on voimassa Antigualla.

Esimerkiksi Josen reitillä olevalla pienellä Barbudan saarella ihmisiä on määrätty siirtymään suuremmalle Antiguan saarelle. Barbuda menetti Irma-hurrikanissa valtaosan koko rakennuskannastaan.

Myös Leewardsaarten pohjoisosat ovat Josen reitillä.

Hurrikaani Katia rantautumassa maanjäristyksen järkyttämään Meksikoon

Hurrikaani Katia on saavuttamassa Meksikon rannikon, kertoo Yhdysvaltain hurrikaanikeskus. Myrsky saavuttaa Meksikon itärannikon Tecolutlan kaupungin pohjoispuolella. Se on kategorian yksi hurrikaani viisiportaisella asteikolla.

Rannikkoalueilla on varoitettu myrskytuulista sekä korkeista aalloista. Hurrikaanin odotetaan tuovan rankkasateita Veracruziin, Hidalgoon ja Pueblaan. Myös Tamaulipasin ja San Luis Potosin alueilla voi sataa rankasti.

Meksikon eteläosaa ravisti vain noin vuorokautta aiemmin tuhoisa maanjäristys, jossa kuoli ainakin 58 ihmistä. Voimakkuudeltaan 8,2 ollut järistys oli vuosisadan voimakkain maanjäristys Meksikossa. Se tapahtui paikallista aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä meren alla noin 70 kilometrin syvyydessä noin sadan kilometrin päästä Tonalan kaupungista.