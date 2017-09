Kuubassa miljoonat ihmiset jättäneet kotinsa Irman takia

Kuubassa ainakin miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaani Irman takia. Osa heistä majoittuu tuttaviensa luona, osa on sijoitettu hätämajoitukseen. Kuubassa on lisäksi evakuoitu noin 10 000 turistia.

Irman tuulet ovat alkaneet iskeä Kuuban itä- ja keskiosiin, ja myrskyn keskus on tällä hetkellä noin 190 kilometriä koilliseen Nuevitaksen kaupungista. Tuulet Kuuban itäisellä rannikolla ovat nousseet noin 95 kilometriin tunnissa, mutta rankkasateet ovat jo aiheuttaneet tulvia rannikkoalueilla Holguinissa ja Guantanamossa. Viranomaiset arvelevat Irman iskevän saarten keskiosiin neljännen kategorian hurrikaanina perjantain ja lauantain välisenä yönä paikallista aikaa. Pahiten Irman odotetaan iskevän Camagueyn ja Villa Claran maakuntiin.