Britanniassa EU-eron vastustajat osoittavat mieltään marssimalla parlamentin luo

Lontoossa Britannian EU-eroa vastustavat osoittavat tänään mieltään marssimalla parlamentin luo. Marssin järjestäjät väittävät, että brittien kanta brexitiin eli maan eroamiseen EU:sta on muuttunut eikä enemmistö saarivaltion asukkaista ole enää EU-eron kannalla.

Britannian EU-eron ehdoista on toivottu sopua lokakuun EU-huippukokoukseen mennessä, ja joissain arvioissa takaraja on asetettu vuodenvaihteeseen. Maan EU-eron on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa 2019, mutta käytännössä brexit-neuvottelujen takaraja on ensi vuoden syksyllä.

Kesäkuussa 2016 britit äänestivät neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden jatkamisesta, ja eron kannattajat saivat niukan enemmistön. Konservatiivipuoleen johtama Britannian hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että maa eroaa Euroopan unionista.