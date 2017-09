Floridassa miljoonia ihmisiä kehotettu pakenemaan Irman tieltä

Yhdysvaltain Floridassa osavaltion riskialueita on kiireellä evakuoitu lähestyvän Irma-hurrikaanin takia. Kuuban alueella riehuva Irma on voimistunut korkeimman voimakkuusluokan eli kategorian viisi hurrikaaniksi ja saattaa saavuttaa Manner-Yhdysvallat yhtä voimakkaana.

Evakuoitumaan määrätyillä alueilla asuu noin 5,6 miljoonaa ihmistä. Yhdysvaltain paikallis- ja liittovaltiotason viranomaiset ja poliitikot ovat kehottaneet floridalaisia noudattamaan evakuoitumisohjeita vielä, kun se on mahdollista.

Polttoaineen kysyntä on kasvanut ja maantiet ruuhkautuneet asukkaiden paetessa myrskyn tieltä.

Viimeinen matkustajakone on noussut Miamin kansainväliseltä lentokentältä noin viideltä aamulla Suomen aikaa. Lentokentän mukaan lauantaille ja sunnuntaille ei enää ole luvassa lähteviä lentoja.



Floridan kuvernöörin Rick Scottin mukaan asukkaiden on oltava valmiita lähtemään lähimpään mahdolliseen hätämajoituspaikkaan Floridassa, jos he eivät ole poistuneet riskialueilta lauantain keskipäivään paikallista aikaa mennessä.

Kaikkein vaarallisimmaksi katsottujen alueiden kuten Florida Keysin hätämajoituspaikoissa luvassa ei kuitenkaan ole palveluja tai auttavaa henkilökuntaa suojaa hakeville.

Suhteellisesti turvallisemmaksi katsotuilla alueilla hätämajoituspaikat ovat jo alkaneet täyttyä. Esimerkiksi Miami-Daden piirikunnassa 23 000 ihmistä on saapunut hätämajoituspaikkoihin. Piirikunnalla on hätämajoitustilaa kaikkiaan 100 000 asukkaalle.

Palm Beachin piirikunta Floridan rannikolla on julistanut ulkonaliikkumiskiellon alkavaksi kolmelta iltapäivällä lauantaina paikallista aikaa. Tarkoitus on pitää ihmiset turvassa. Niitä Palm Beachin asukkaita, jotka eivät vielä ole lähteneet alueelta, on kehotettu hakeutumaan hätämajoitukseen tai etsimään muuta turvallista paikkaa.

Lähteenä käytetty: CNN, Guardian