Hurrikaani Irma saavutti Kuuban – yli miljoona ihmistä evakuoitu

Hurrikaani Irma on saavuttanut Kuuban ja uhkaa Yhdysvaltojen Floridaa. Irma voimistui aamukuuden jälkeen Suomen aikaa uudestaan kategorian viisi hurrikaaniksi eli hurrikaaniportaikon voimakkaimpaan luokkaan.

Irma saapui Kuuban Camagueyn saaristoalueelle kuuden jälkeen aamulla Suomen aikaa kategorian viisi hurrikaanina, kertoi Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus.

Kuubassa ainakin miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaanin takia. Osa heistä majoittuu tuttaviensa luona, osa on sijoitettu hätämajoitukseen. Lisäksi noin 10 000 turistia on evakuoitu. Maan pääkaupungin Havannan odotetaan välttyvän pahimmalta, mutta myös sinne on annettu hurrikaanivaroitus.

Irman lisäksi tuhoa aiheuttavat Katia ja Jose. Meksikon itärannikkoa piiskannut ykköskategorian hurrikaani Katia on tyyntynyt trooppiseksi myrskyksi. Katia saavutti Meksikon rannikon varhain aamulla Suomen aikaa. Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus on arvioinut, että myrskyn tuomat rankkasateet voivat aiheuttaa vuoristoisella alueella vaarallisia tulvia ja maanvyörymiä.

Neloskategorian hurrikaani Jose on Karibianmerellä etenemässä kohti saaria, joista osa vahingoittui pahoin Irma-hirmumyrskyn kourissa. Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus arvioi, että Jose on jo miltei korkeimman luokan eli kategorian viisi hurrikaani. Sen kovimmat tuulet puhaltavat yli 69 metriä sekunnissa.



Irma saattaa saavuttaa myös Yhdysvaltojen Floridan luokan viisi hurrikaanina. Irman tarkkaa etenemistä on Yhdysvaltojen hurrikaanikeskuksen mukaan vaikea arvioida, mutta ensimmäisten myrskytuulten on arvioitu ehtivän Floridaan jo lauantain puolella.

Presidentti Donald Trump tviittasi eilen Irman saavan "eeppiset mittasuhteet".

– Olkaa turvassa ja poistukaa sen tieltä, jos mahdollista, Trump kirjoitti Twitterissä.

Trump allekirjoitti yöllä Suomen aikaa 15 miljardin dollarin (noin 12,5 miljardin euron) arvoisen apupaketin hurrikaanituhojen korjaukseen. Pakettiin kuului myös liittovaltion velkakaton nostaminen joulukuuhun asti. Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuone hyväksyi paketin eilen.



Floridassa osavaltion riskialueita on kiireellä evakuoitu lähestyvän Irma-hurrikaanin takia. Evakuointialueilla asuu noin 5,6 miljoonaa ihmistä osavaltion 20,6 miljoonasta asukkaasta.

Yhdysvaltojen paikallis- ja liittovaltiotason viranomaiset ja poliitikot ovat kehottaneet floridalaisia noudattamaan evakuoitumisohjeita vielä, kun se on mahdollista. Polttoaineen kysyntä on kasvanut ja maantiet ruuhkautuneet asukkaiden paetessa myrskyn tieltä.

Viimeinen matkustajakone on noussut Miamin kansainväliseltä lentokentältä tänään noin viideltä aamulla Suomen aikaa. Lentokentän mukaan lauantaille ja sunnuntaille ei enää ole luvassa lähteviä lentoja.

Floridan kuvernööri Rick Scott on kehottanut asukkaita lähtemään lähimpään mahdolliseen hätämajoituspaikkaan Floridassa, jos he eivät ole poistuneet riskialueilta lauantain keskipäivään paikallista aikaa mennessä.

– Ihmisten on ymmärrettävä, jos on evakuointialueella, on oltava hyvin varuillaan ja pitäisi olla lähdössä nyt. Tämä voimakas myrsky on osavaltiotamme suurempi, Scott varoitti.



Kaikkein vaarallisimmaksi katsottujen alueiden kuten osavaltion eteläkärjessä sijaitsevan saarijonon Florida Keysin hätämajoituspaikoissa luvassa ei kuitenkaan ole palveluja tai auttavaa henkilökuntaa suojaa hakeville.

Suhteellisen turvallisiksi katsotuilla alueilla hätämajoituspaikat ovat jo alkaneet täyttyä. Esimerkiksi Miami-Daden piirikunnassa 23 000 ihmistä on saapunut hätämajoituspaikkoihin. Piirikunnalla on hätämajoitustilaa kaikkiaan 100 000 asukkaalle.

Palm Beachin piirikunta Floridan rannikolla on julistanut ulkonaliikkumiskiellon alkavaksi kolmelta iltapäivällä lauantaina paikallista aikaa. Tarkoitus on pitää ihmiset turvassa. Niitä Palm Beachin asukkaita, jotka eivät vielä ole lähteneet alueelta, on kehotettu hakeutumaan hätämajoitukseen tai etsimään muuta turvallista paikkaa.

Karibianmeren saarilla tuhoa kylväneen Irman on ennustettu aiheuttavan mittavia tuhoja myös Floridassa. Enki Research -tutkimuslaitos arvioi tuhojen mittaluokaksi noin 100 miljardia dollaria eli noin 83 miljardia euroa.

Lähteinä myös: CNN, Guardian