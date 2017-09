Irma vahvistui uudelleen nelosluokan hurrikaaniksi – lähestyy Floridaa vääjäämättä

Floridan rannikkoa lähestyvä hirmumyrsky Irma on vahvistunut uudelleen kategorian neljä hurrikaaniksi. Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus ehti jo arvioida, että aiemmin heikentynyt Irma saavuttaisi Floridan maa-alueet kategorian kolme hurrikaanina.

Irma on nyt viisiportaisen luokituksen toiseksi vahvimmassa myrskyluokassa.

Hurrikaanilukemiin yltävät tuulet hipovat jo osavaltion eteläkärjen saaria, myrskyn keskuksen odotetaan saavuttavan Floridan rannikko iltapäivällä Suomen aikaa.

Irman reitti on lipunut lännen suuntaan, joten vaikuttaa siltä, että se ei iske suurkaupunki Miamiin niin voimakkaasti kuin aiemmin pelättiin. Nyt sen reitillä ovat muun muassa Tampan ja Saint Petersburgin kaupungit Floridassa.

Irma on heikentynyt hurjimmasta voimastaan, jolla se runnoi Karibianmeren saaria, mutta hurrikaanin odotetaan edelleen tuovan mukanaan paljon tuhoa. Irma on nyt samassa myrskyluokassa kuin elokuun lopussa Texasiin paiskautunut hurrikaani Harvey.

Kodit autioituneet, hätämajoitukset täyttymässä

Floridassa asuinalueita on autioitunut ja maantietä ruuhkautunut ihmisten paetessa myrskyn tieltä. Floridassa yli 6,3:a miljoonaa ihmistä on kehotettu lähtemään evakkoon.

Osa hätämajoituskeskuksista on täyttynyt, ja ihmisiä on jouduttu ohjaamaan muihin majoituskeskuksiin.

Irman edellä kulkevat voimakkaat tuulet ovat jo katkoneet sähköjä Floridassa. Paikallinen sähköyhtiö Florida Power and Light arvioi, että yli 160 000 kotia ja yritystä on ilman sähköjä. Sähkökatkojen on arvioitu voivan kestää päiviä, alueittain viikkojakin.

Yhdysvaltojen katastrofivirasto Feman mukaan miljoonat floridalaiset saattavat joutua pärjäämään sähköttä.

Kuvernööri pelkää floridalaisten aliarvioivan Irman voiman

Floridan kuvernööri Rick Scott pelkää osavaltion asukkaiden aliarvioivan Irma-hurrikaanin voiman. Erityisen huolissaan Scott sanoo olevansa siitä, etteivät ihmiset muista varoa myrskyn myötä nopeasti nousevaa merenpintaa. Scott muistuttaa asukkaita siitä, ettei myrskyvaara ole ohi tuulten tyyntyessä, vaan myös vesimassat aiheuttavat hengenvaaraa.

Floridan lounaisosaan odotetaan jopa yli 4,5 metrin nopeaa merenpinnan nousua. Ilmiötä kutsutaan myrskyvuokseksi.

– Tällainen myrskyvuoksi on tuhoisa ja pystyy peittämään talonne, Scott sanoi.

– Älkää ajatelko, että myrsky on ohi, kun tuulet tyyntyvät. Vuoksi seuraa perässä, ja se voi tappaa.

Nousevan merenpinnan lisäksi Floridassa on voimassa tornadovaroituksia osavaltion eteläosassa. Pahimmille riskialueille, kuten Florida Keysin saarille, on useista evakuointikehotuksista huolimatta jäänyt ihmisiä. Heidän tarkkaa määräänsä ei tiedetä.