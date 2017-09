Brittipoliisi STT:lle: Uusnatsijärjestöön kuulumisesta syytetty sotilas on Suomen kansalainen

Britanniassa muun muassa kuulumisesta kiellettyyn uusnatsijärjestöön syytetty sotilas on poliisin käsityksen mukaan Suomen kansalainen, West Midlandsin poliisista kerrotaan STT:lle. Häntä syytetään kiellettyyn uusnatsijärjestöön kuulumisesta, terroristiseen toimintaan mahdollisesti liittyvän materiaalin hallussapidosta ja rasistisiin tekoihin kiihottavista kirjoituksista.

Poliisin tiedotteen mukaan miestä syytetään myös pippurisumutteen laittomasta hallussapidosta.

Oikeuskäsittely pidetään poliisin mukaan tänään.

Suomalaismies on Britannian armeijan sotilas. Syytettynä on hänen lisäkseen kaksi muuta miestä, joista toinen on myös sotilas.

Asiasta uutisoivat Sky News ja muun muassa BBC.

Brittimedian mukaan miehiä syytetään vuonna 2013 perustettuun National Action -liikkeeseen kuulumisesta. Se oli ensimmäinen äärioikeistolainen järjestö, jonka Britannian sisäministeriö kielsi viime vuonna. Liike määriteltiin tuolloin terrorismilakien nojalla terroristiseksi järjestöksi, johon kuuluminen tai toiminnan tukeminen voi johtaa enimmillään 10 vuoden vankeustuomioon.

Valkoista ylivaltaa julistavan liikkeen kieltäminen sai lisävauhtia työväenpuoleen kansanedustajan Jo Coxin murhasta viime kesänä. National Action iloitsi brexitiä vastustaneen Coxin tappamisesta.

Poliisin tiedotteen mukaan oikeudenkäynti järjestetään tänään lontoolaisessa tuomioistuimessa.