Brittipoliisi: Uusnatsijärjestöön kuulumisesta syytetty sotilas on "käsityksemme mukaan" Suomen kansalainen

Britanniassa muun muassa kiellettyyn uusnatsijärjestöön kuulumisesta syytetty sotilas on brittipoliisin käsityksen mukaan Suomen kansalainen, West Midlandsin poliisista kerrotaan STT:lle. Poliisin tiedotteen mukaan häntä syytetään kiellettyyn uusnatsijärjestöön kuulumisesta, terroristiseen toimintaan mahdollisesti liittyvän materiaalin hallussapidosta, rasistisiin tekoihin kiihottavista kirjoituksista ja pippurisumutteen laittomasta hallussapidosta.

Brittipoliisi ei suostunut kommentoimaan STT:lle enempää tapauksesta.

STT:n tietojen mukaan mies on tuomittu alaikäisenä Suomessa nuorena henkilönä tehdystä laittomasta uhkauksesta. Hän uhkasi toista miestä kaasupatruunoilla toimivalla ilmapistoolilla. Mies on asunut tuomiotietojen mukaan tuolloin Suomessa. Muista rikoksista häntä ei ole Suomessa tuomittu.

Suomen Lontoon-suurlähetystöstä kerrotaan, että tuoreet syytteet ovat myös Suomen ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedossa, mutta suurlähetystöstä ei kommentoida, onko 32-vuotiaalla miehellä kaksoiskansalaisuus vai onko hän pelkästään Suomen kansalainen.

Poliisin mukaan syytteitä on käsitelty tänään lontoolaisessa tuomioistuimessa.

West Midlandsin poliisi on kertonut, että suomalaistaustaisen miehen lisäksi syytteessä vuonna 2013 perustettuun National Action -liikkeeseen kuulumisesta on myös kaksi muuta miestä. Heistä toinen kuuluu myös Britannian asevoimiin ja kolmas on poliisin mukaan siviili.

Brittimedian mukaan miehet pidätettiin viime viikolla. Pidätykset olivat etukäteen suunniteltuja ja miesten jäljille päästiin tiedustelun avulla. Samalla pidätettiin myös kaksi muuta miestä, jotka on sittemmin vapautettu.

National Action oli ensimmäinen äärioikeistolainen järjestö, jonka Britannian sisäministeriö kielsi viime vuonna. Liike on määritelty terrorismilakien nojalla terroristiseksi järjestöksi, johon kuuluminen tai toiminnan tukeminen voi johtaa enimmillään 10 vuoden vankeustuomioon.

Valkoista ylivaltaa julistavan liikkeen kieltäminen sai lisävauhtia työväenpuoleen kansanedustajan Jo Coxin murhasta viime kesänä. National Action iloitsi brexitiä vastustaneen Coxin tappamisesta.