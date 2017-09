Astronautti vei avaruusasemalle reippaita lattarirytmejä

Kaksi amerikkalaisastronauttia ja yksi venäläiskosmonautti aloittivat varhain keskiviikkona viiden kuukauden työrupeaman kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla.

Asemalle saapuivat kosmonautti Aleksandr Misurkin sekä astronautit Mark Vande Hei ja Joe Acaba. Vande Heille, 50, matka avaruusasemalle on ensimmäinen. Acaba, 50, on puolestaan viettänyt jo lähes 138 päivää avaruudessa kahden eri komennuksen aikana. Misurkinille, 39, komennus on toinen.

Latinotaustainen Acaba lupasi ilahduttaa avaruusaseman väkeä reippailla latinorytmeillä.

– Voin nimittäin taata, että kukaan ei nukahda sen musan aikana, Acaba lupasi ennen lähtöä.

ISS kiertää Maata 400 kilometrin korkeudessa. Sen nopeus on noin 28 000 kilometriä tunnissa. Yhteen kierrokseen kuluu aikaa 90 minuuttia.