USA:n korkein oikeus: Trumpin hallinto saa kieltää pakolaisten matkustamisen maahan

Korkein oikeus kumosi liittovaltiotason oikeusistuimen päätöksen, jossa katsottiin, että matkustuskiellon ei tulisi koskea pakolaisia, joilla on voimassa oleva sopimus pakolaisia uudelleensijoittavien järjestöjen kanssa.

Trumpin asettaman matkustuskiellon pakolaisia koskeva osuus voi siis pysyä voimassa sillä aikaa, kun matkustuskieltoa kokonaisuudessaan käsitellään oikeusistuimissa.

Korkeimman oikeuden päätös koskee noin 24 000 ihmistä Libyasta, Somaliasta, Sudanista, Jemenistä, Syyriasta ja Iranista.

Matkustuskielto on seilannut eri oikeusasteiden tarkastelussa Yhdysvalloissa viime keväästä lähtien. Tällä hetkellä se on voimassa muodossa, joka koskee edellä mainittujen kuuden muslimienemmistöisen valtion kansalaisia. He eivät voi matkustaa Yhdysvaltoihin, ellei heillä ole tosiasiallista vahvaa yhteyttä henkilöön tai organisaatioon Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain korkein oikeus käsittelee matkustuskieltoa kokonaisuudessaan seuraavan kerran 10. lokakuuta.