Suu Kyi puhuu vihdoin rohingya-muslimeista televisiossa

Myanmarin rauhannobelisti Aung San Suu Kyi aikoo puhua ensi viikon tiistaina ensi kertaa televisiossa rohingya-muslimien tilanteesta. Suu Kyin edustajan mukaan hän aikoo puhua kansallisesta yhtenäisyydestä ja rauhasta.

Suu Kyin edustajan Zaw Htayn mukaan Myamarin tosiasiallinen johtaja jättää YK:n yleiskokouksen väliin juuri sen takia, että hän yrittää ratkaista Rakhinen osavaltiossa puhjennutta kriisiä kotimaassa.

YK:n mukaan jo lähes 400 000 rohingya-muslimia on paennut viime kuussa kiihtynyttä väkivaltaa naapurimaahan Bangladeshiin. YK on arvioinut, että Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus.

Htayn mukaan Suu Kyin on jäätävä kotimaan johtamaan humanitaarisen avun jakelua ja ottamaan kantaa osavaltion "turvallisuuskysymyksiin".