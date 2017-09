Espanjan valtionsyyttäjä on haastanut oikeuteen ne katalonialaiset pormestarit, jotka toimivat Katalonian itsenäisyyden puolesta. Jos he eivät ilmesty oikeuteen, heidät syyttäjän mukaan pidätetään. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP, joka on saanut haltuunsa kopion päätöksestä.

Katalonian itsenäisyyttä ajava hallitus on pyytänyt alueen lähes 950:tä pormestaria auttamaan kansanäänestyksen järjestelyissä. Tähän mennessä yli 700 kuntaa on ilmoittanut osallistuvansa kansanäänestykseen. Kansanäänestys Katalonian itsenäisyydestä on määrä järjestää 1. lokakuuta.