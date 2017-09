Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-harjoitus alkoi

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad (Länsi) -sotaharjoitus on alkanut tänään. Harjoitus järjestetään Valko-Venäjällä sekä Venäjän läntisessä sotilaspiirissä, myös Kaliningradissa.

Venäjä on ilmoittanut harjoituksen kooksi noin 12 700 sotilasta. Läntisten arvioiden mukaan harjoituksen todellinen osallistujamäärä on todennäköisesti noin 100 000.

Muun muassa Nato on arvostellut Venäjää siitä, ettei harjoitukseen ole kutsuttu kunnollista tarkkailumissiota. Lännessä Venäjän katsotaan pilkkoneen harjoituksen tarkoituksella niin pieniin osiin, ettei Etyjin Wienin-asiankirjan edellyttämä raja (13 000 sotilasta) tarkkailijoiden kutsumiselle ylity.

Zapadin kestoksi ilmoitettu yksi viikko on myös monien asiantuntijoiden mielestä suhteellinen käsite. Zapadiin tähtääviä valmiusharjoituksia ja joukkojen siirtoja on ollut Venäjällä käynnissä jo kauan ennen harjoituksen alkamispäivää.

Liettuan presidentin Dalia Grybauskaiten mukaan Zapad on ollut käynnissä jo kuukauden eikä kaiken huomion pitäisi keskittyä vain virallisesti ilmoitettuun ajanjaksoon 14.–20. syyskuuta. Se on vain näytösvaihe, Grybauskaite sanoo.

– Lisääntynyttä toimintaa on ennen ja jälkeen tätä ajankohtaa, Grybauskaite sanoi LRT-radiolle uutistoimisto BNS:n mukaan.

Liettua: Olemme nyt paremmin valmistautuneita

Zapad on Venäjän asevoimien vuotuinen säännönmukainen pääsotaharjoitus, joka järjestettiin läntisessä sotilaspiirissä edellisen kerran vuonna 2013. Venäjän mukaan harjoitus on luonteeltaan puolustuksellinen ja siinä keskitytään terrorismin torjuntaan.

Muun muassa Liettuan tiedusteluviranomaisten mukaan todellinen harjoitusskenaario on kuitenkin Venäjän sotilaallinen yhteenotto Naton kanssa. Tämä on herättänyt huolta erityisesti Venäjän balttinaapureissa ja Puolassa, joiden alueelle Nato viime aikoina on lisännyt joukkojaan ja kalustoaan.

– Voi tyytyväisenä todeta, että olemme nyt paljon paremmin valmistautuneita kuin olimme vuosien 2009 ja 2013 Zapad-harjoitusten aikana, Grybauskaite sanoi.

Harjoitukseen on kutsuttu tutustumaan ulkomaisia sotilasasiamiehiä, mutta tällaiset vierailukäynnit eivät esimerkiksi Viron puolustusministerin Jüri Luikin mukaan anna kunnon kuvaa harjoituksesta.

Samaan aikaan Zapadin kanssa Itämerellä on käynnissä Ruotsin isännöimä kansainvälinen Northern Coasts -merisotaharjoitus. Myös Ruotsin pääsotaharjoitus Aurora 17 on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Suomi osallistuu molempiin harjoituksiin.