Media: Floridassa sähköttä jääneessä hoitokodissa kuoli kahdeksan asukasta

Yhdysvaltain Floridassa sähköttä jääneessä hoitokodissa kuoli kahdeksan kodin asukasta, kertoo paikallismedia viitaten kuolemansyyntutkijan viraston tietoihin.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet kuuden kodin asukkaan kuolleen, kun heidän hoitokotinsa oli joutunut olemaan päiviä ilman sähköä hurrikaani Irman jäljiltä. Floridan Hollywoodin poliisipäällikkö Tomas Sanchez on sanonut, että kuolemat saattavat liittyä siihen, ettei ilmastointi toiminut, kertoi CNN keskiviikkona.

Hoitokodista evakuoitiin yli sata asukasta, joita hoidettiin sairaalassa muun muassa hengitysvaikeuksien ja nestehukan takia.

Floridan kuvernööri Rick Scott on sanonut haluavansa vastauksia siihen, miten hoitokodin tapahtumat olivat mahdollisia. Poliisipäällikkö Sanchez on kertonut, että rikostutkinta asiassa on aloitettu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan hoitokodin kuolemat nostavat Irman kuolonuhrien määrä Floridassa ainakin 20:een. Irma jätti miljoonia ihmisiä ilman sähköjä Floridassa.