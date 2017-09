Media: Trump ja demokraatit päässeet yhteisymmärrykseen "unelmoijien" suojelusta

Asiasta myös uutisoineen Guardianin mukaan sopimuksesta ovat kertoneet senaatin demokraattijohtaja Charles Schumer ja edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi. Schumer ja Pelosi tapasivat Trumpin keskiviikkona.

Tapaamista koskevassa Valkoisen talon tiedotteessa kuvailtiin tapaamisen olleen rakentava ja keskittyneen muun muassa rajaturvallisuuteen ja DACA-suojeluohjelmaan.

Suojeluohje

Trumpin hallinto ilmoitti viime viikolla lakkauttavansa DACA-suojeluohjelman, joka on sallinut noin 800 000:n lapsina laittomasti maahan tuodun ihmisen opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Ohjelma on Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus. Suojeluohjelmassa mukana olevia ei ole voinut karkottaa. Edellytyksenä on ollut, että he ovat tulleet maahan alle 16-vuotiaina ja heillä ei ole rikosrekisteriä.

Obama käynnisti ohjelman viisi vuotta sitten, jotta paperittomien siirtolaisten lapset voisivat opiskella ja työskennellä maassa laillisesti ja ilman pelkoa karkotuksesta. Ohjelman avulla haluttiin estää lasten syrjäytyminen ja päätyminen esimerkiksi rikoksen poluille.

Lakkauttamispäätös herätti paljon kritiikkiä

Jos ohjelma olisi lakkautettu Trumpin suunnittelemalla tavalla, ohjelman piirissä olevien kaksivuotisia oleskelulupia ei olisi peruttu heti, mutta niitä ei olisi uusittu. Trumpin lakkauttamispäätöstä seurasi vastalauseiden myrsky. Huutokuorossa olivat mukana niin ammattiyhdistysliikkeen johtajat, yritysjohtajat, uskonnolliset ryhmittymät kuin demokraatit ja myös osa republikaaneista.

Lisäksi joukko osavaltioita ilmoitti haastavansa Trumpin hallinnon oikeuteen suojeluohjelman lopettamisesta. Osavaltioiden joukossa olivat muun muassa New York, Illinois, Washington ja Havaiji. Osavaltioiden pääsyyttäjien mukaan päätös ohjelman lakkauttamisesta syrjii meksikolaisväestöä, sillä suurin osa suojeluohjelman piirissä olevista on meksikolaistaustaisia. Osavaltioiden mukaan ohjelman lakkauttaminen on myös ristiriidassa perustuslain mielivaltaiset rangaistukset kieltävien osien kanssa.

Myös ex-presidentti Obama ilmoitti tuomitsevansa Trumpin lakkautuspäätöksen ja vetosi kongressiin, jotta se puuttuisi asiaan.

– Näiden nuorten ihmisten ottaminen kohteeksi on väärin, koska he eivät ole tehneet mitään väärin. Päätös on tuhoon tuomittu, koska nämä ihmiset haluavat aloittaa uusia yrityksiä, palvella armeijassamme ja antaa muilla tavoilla panoksensa hyväksi. Ja tämä päätös on julma, Obama kirjoitti.