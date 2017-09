Vietnamin taifuunissa on kuollut ainakin kolme

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Vietnamissa hirmumyrskyn iskettyä maan rannikolle perjantaina. Taifuuni Doksuri on moukaroinut maan keskiosaa, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu.

Myrsky on aiheuttanut vaurioita tuhansissa kodeissa pitkin rannikkoa. Laajoilla alueilla on tulvia ja sähkökatkoja. Kuolemantapaukset sattuivat Ha Tinhin, Quang Binhin ja Huen maakunnissa, Vietnamin keskiosassa rajut myrskyt ovat yleisiä, mutta Doksurin arvioidaan olevan pahin maahan iskenyt taifuuni yli kymmeneen vuoteen. Rannikolla mitattiin jopa 25 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia. Myrskyn odotetaan heikkenevän, kun se kulkee Laosia kohti. – Taloni katto lensi pois, ja kaikki tiilet ovat poissa. Pienessä kaupassani kakut, karkit, leivät ja nuudelit ovat kaikki märkiä, Ha Tinhin maakunnassa myyjänä työskentelevä Phan Thi Lan kertoi. Pahiten kärsivissä neljässä maakunnassa on evakuoitu kaikkiaan 79 000 ihmistä. Alueella on peruttu lentoja, ja useimmat koulut on suljettu.