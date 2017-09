Islantiin uudet vaalit seksuaalirikostuomittuun kytkeytyvän kohun takia

Islannin pääministeri Bjarni Benediktsson kertoo, että maassa ovat edessä uudet parlamenttivaalit hallitusyhteistyön kariuduttua. Benediktsson toivoo, että uudet vaalit pidettäisiin marraskuussa.

Islannin hallituskriisin taustalla on kohu, joka kytkeytyy seksuaalirikostuomion saaneeseen mieheen. Islannin pääministerin isä on allekirjoittanut suosituskirjeen, jossa vaaditaan seksuaalirikostuomion saaneen miehen rikosrekisterin puhdistamista. Tuomittu mies on pääministerin isän vanha ystävä.

Tuomittu oli käyttänyt tytärpuoltaan hyväksi toistuvasti 12 vuoden ajan. Uutistoimisto AFP:n mukaan Islannissa rikosrekisterin puhdistaminen on mahdollista tietyin ehdoin. BBC:n mukaan tuomittu tarvitsee kolme suosittelukirjettä "arvostetuilta" kansalaisilta.

BBC:n mukaan Islannin hallitusta on syytetty tietojen peittelystä tapauksen yhteydessä.

Islannin hallitukseen kuuluva valoisa tulevaisuus -puolue kertoi aiemmin menettäneensä luottamuksen pääministeri Benediktssoniin. Valoisan tulevaisuuden mukaan Benediktsson ei ole pitänyt muuta hallitusta informoituna isänsä toimista. Benediktsson edustaa konservatiivista itsenäisyyspuoluetta.

Kolmas hallitukseen kuuluva puolue, keskusta-oikeistolainen reformipuolue esitti lisäksi aiemmin, että Islannissa pidetään uudet vaalit.

Islannin edellisistä vaaleista on aikaa vain alle vuosi.