Ruotsalaislapset syövät yhä enemmän masennuslääkkeitä – pillereitä jopa 5-vuotiaille

Ruotsalaislapset syövät yhä enemmän masennuslääkkeitä, kertoo Svenska Dagbladet . Lääkkeiden käyttö on kasvanut myös pienillä lapsilla: viimeisen kymmenen vuoden aikana masennuksen hoitoon käytettävien SSRI-lääkkeiden käyttö 5–9-vuotiaiden ikäryhmässä on nelinkertaistunut.

Kaikkiaan viime vuonna 5–19-vuotiaille ruotsalaisille kirjoitettiin liki 100 000 SSRI-lääkereseptiä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin kahdeksan vuotta sitten. Tiedot selviävät sosiaalihallituksen tilastoista.

Nuorimmista masennuslääkkeiden käyttäjistä suurin osa on poikia, kun taas teini-ikäisistä käyttäjistä suurin osa on tyttöjä. Tyttöjä on kaikista käyttäjistä määrällisesti eniten, koska lääkkeitä syövät eniten juuri teinit.

Lääketieteen ammattilaiset huolissaan

SSRI-lääkkeet vaikuttavat "onnellisuushormoni" serotoniiniin. Svenska Dagbladetin haastattelema ylilääkäri ja tutkija Janus Christian Jakobsen on huolissaan siitä, että SSRI-valmisteita ylipäätään käytetään lapsilla.

– Mikään ei osoita, että näillä pillereillä on suotuisa vaikutus lapsiin. Sitä vastoin tiedämme, että ne voivat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia, kuten itsemurha-ajatuksia. Niiden antaminen alaikäisille on siten eettisesti todella ongelmallista.

Myös Göteborgin yliopiston professori Elias Eriksson muistuttaa, että SSRI-lääkkeiden tutkimus on koskenut lähinnä aikuisia, eikä vaikutuksista lapsiin ole paljoa tietoa.