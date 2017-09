U2 ja Ed Sheeran peruvat konserttinsa Missourissa, huolena fanien turvallisuus

Irlantilainen rockjätti U2 ja brittilaulajaovat peruneet konserttinsa St Louisissa Missourissa, kertoo muun muassa CNN. Syynä on huoli konserttiyleisön turvallisuudesta.

U2-yhtyeen oli tarkoitus esiintyä St Louisissa lauantaina ja Ed Sheeranin sunnuntaina.

Poliisi on sanonut, ettei se pysty takaamaan tavanomaista turvallisuustasoa protestien takia. St Louisissa on osoitettu mieltä jo kaksi päivää. Protestoijat kritisoivat tuomarin päätöstä vapauttaa murhasyytteistä entinen poliisi, joka ampui kuoliaaksi mustan miehen.

Satojen ihmisten mielenosoitus alkoi rauhallisesti, mutta mielenosoitus äityi perjantaina yöllä väkivaltaiseksi. Poliisi on ottanut CNN:n mukaan kiinni ainakin 33 ihmistä. Poliiseja on loukkaantunut yhteensä 11, joista kuusi on toimitettu sairaalaan.