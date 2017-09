Britannia laski terroriuhan tasoa – poliisi pidätti toisen miehen Lontoon metroiskusta epäiltynä

Britannia on laskenut terroriuhan arviotaan toiseksi korkeimmalle tasolle viisiportaisella asteikolla. Uhka on nyt tasolla vakava, mikä tarkoittaa, että terrori-isku on yhä hyvin mahdollinen, mutta uhka ei ole enää välitön.

Britannian poliisi on pidättänyt toisen ihmisen Lontoon metroiskusta epäiltynä. 21-vuotias mies pidätettiin Hounslow'ssa Lontoon länsiosissa puoliltaöin viime yönä, kertoo poliisi. Varhain lauantaina poliisi pidätti Doverissa Etelä-Englannissa 18-vuotiaan miehen epäiltynä kytköksistä iskuun. Myöhemmin lauantaina tukevasti aseistautunut poliisi teki kotietsinnän asuintaloon metroiskuun liittyen Sunburyssa Lontoon länsipuolella. BBC:n mukaan etsintöjä talossa jatketaan edelleen. BBC kertoo, että pidätetty 18-vuotias olisi asunut talossa, joka kuuluu iäkkäälle pariskunnalle. Heillä on ollut huollettavanaan lukuisia sijaislapsia, myös pakolaisia, mistä heidät on myös palkittu korkealla kunniamerkillä. Parsons Greenin metroasemalla perjantaina tapahtuneessa räjähdyksessä loukkaantui 30 ihmistä. Omatekoinen pommi räjähti metron saapuessa asemalle. Brittimedian mukaan pommi ei räjähtänyt täysin. Äärijärjestö Isis julistautui iskun tekijäksi. BBC:n haastattelussa Britannian sisäministeri Amber Rudd kertoi, että toinen pidätys viittaa siihen, ettei hyökkääjä toiminut yksin. Hänen mukaansa mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että iskun takana olisi Isis. Lisää epäiltyjä etsitään Poliisi kuvaili lauantaina ensimmäistä pidätystä "merkittäväksi". Se ei kertonut, mistä miestä tarkkaan ottaen epäillään. Hänet, kuten uusinkin epäilty, pidätettiin terrorilakien nojalla. Poliisi sanoi lauantaina, ettei se anna tutkinnallisista syistä 18-vuotiaasta pidätetystä toistaiseksi mitään lisätietoja. Poliisi on kertonut etsivänsä edelleen lisää epäiltyjä. Britannian terrorismin uhka-arvio nostettiin perjantaina korkeimmalle, kriittiselle tasolle iskun seurauksena. Ilmoitus tarkoittaa, että välitön terrori-iskun uhka on olemassa. Britannian varjohallituksen sisäministeri Diane Abbott esitti sunnuntaina huolensa poliisin resursseista terrori-iskujen jatkuessa. Sisäministeri Rudd sanoi hallituksen pitävän huolen siitä, että poliisilla ja turvallisuuspalveluilla on riittävät resurssit. Rudd ilmoitti, että terrorismin vastaisiin toimiin annetaan 24 miljoonaa puntaa eli yli 27 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Perjantain isku oli viides Britanniassa viimeisen puolen vuoden aikana. Iskuissa on kuollut yhteensä 35 ihmistä.