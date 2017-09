Yön uutiskooste maailmalta - Slovenia EM-voittoon, Karibialla voimistui uusi hurrikaani

Presidentti Niinistö tapaa YK:n pääsihteerin New Yorkissa

Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tällä viikolla YK:n yleiskokoukseen. Hän tapaa tänään YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin New Yorkissa.

Lisäksi Niinistö osallistuu YK:n uudistamista käsittelevään kokoukseen, jota isännöi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Niinistön johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluvat kokouksessa muun muassa ulkoministeri Timo Soini (sin.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.)

Karibiansaaria uhkaava Maria voimistui hurrikaaniksi

Karibiansaaria uhkaava Maria-myrsky on voimistunut hurrikaaniksi, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Maria on nyt ykkösluokan hurrikaani viisiportaisella asteikolla. Marian on arvioitu kulkevan pitkälti samaa reittiä kuin aiemmin samalla alueella riehunut tuhoisa Irma-hurrikaani.

Hurrikaanivaroitus on annettu muun muassa Karibianmerellä sijaitseville Guadeloupelle ja Dominicalle. Lisäksi lievempi varoitus on annettu Yhdysvaltain Neitsytsaarille, Brittiläisille Neitsytsaarille sekä Puerto Ricoon. (Lähde: AFP)

Asiantuntija ennakoi vanhan hallituspohjan jatkavan Saksassa - vankempi pohja EU-uudistuksille

Saksan viikon päästä käytävissä liittopäivävaaleissa määritellään myös kunnianhimoa, jolla EU:ta uudistetaan lähivuosina.

Ajatuspaja German Marshall Fundin asiantuntija Rachel Tausendfreund arvioi, että Saksan tulevalla hallituskokoonpanolla on vaikutusta siihen, kuinka kunnianhimoisesti maa lähtee uudistamaan unionia.

Asiantuntija arvioi, että Angela Merkelin kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien koalition jatkuminen tietäisi kunnianhimoisempia visioita EU:n talous- ja rahaliitolle. Jatkaminen on hänestä myös todennäköisempää, koska vihreitä ja liberaaleja voi olla hänen mukaansa vaikeaa sovittaa samaan hallitukseen.

Tillerson: Trump avoin Pariisin ilmastosopimukseen jäämiselle

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin mukaan presidentti Donald Trump on avoin Pariisin ilmastosopimukseen jäämiselle. Tillersonin mukaan Yhdysvallat jäisi sopimukseen, mikäli sopimuksen ehtoja muutettaisiin Yhdysvalloille reilummiksi. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Trumpin hallinnon kanta ilmastosopimukseen on aiheuttanut hämmennystä.

Tillerson kommentoi sopimukseen jäämistä pian sen jälkeen, kun Valkoinen talo kiisti väitteet siitä, että Trumpin hallinto olisi kääntänyt kelkkansa Pariisin ilmastosopimuksen suhteen ja pehmentänyt kantaansa. Ennen tätä Wall Street Journal oli uutisoinut Euroopan unionin virkamiehen kertoneen, että Trumpin hallinto oli ilmoittanut, ettei Yhdysvallat vetäytyisikään sopimuksesta. (Lähde: AFP)

Emmy-palkintoja jaetaan Los Angelesissa - Trumpia imitoiva Baldwin nappasi palkinnon

Yhdysvalloissa jaetaan tv-alan vuotuisia Emmy-palkintoja. Los Angelesissa järjestettävä gaala on 69. laatuaan.

Emmyn ovat voittaneet jo muun muassa näyttelijät Alec Baldwin ja Alexander Skarsgård, kertoo Guardian.

Yhdysvaltalainen Baldwin sai Emmyn parhaasta miessivuosasta komediasarjassa. Hän on näytellyt Yhdysvaltain politiikalle irvailevassa Saturday Night Live -ohjemassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

Ruotsalainen Skarsgård puolestaan nappasi Emmyn parhaasta miessivuosasta minisarjassa tai tv-elokuvassa. Palkinto tuli ruotsalaisen taidonnäytteistä Big Little Lies -minisarjassa. (Lähde: AFP)

Slovenia vei voiton koripallon EM-kisoissa

Slovenia on voittanut koripallon EM-kisat kaatamalla Serbian myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa. Ensimmäisen kerran EM-kisat voittanut Slovenia kaatoi Serbian luvuin 93–85.

Finaalin parhaaksi pistemieheksi nousi Miami Heatissa pelaava Goran Dragic, joka nakutti 35 pistettä Slovenialle.

Aiemmin sunnuntaina pelatussa pronssiottelussa Espanja puolestaan voitti Venäjän pistein 93–85. (Lähde: AFP)