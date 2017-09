Eiffel-tornin ympärille luodinkestävät lasit

Maailman tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluvan Pariisin Eiffel-tornin puistojen ympärille alettiin maanantaina asentaa luodinkestäviä lasiseiniä. Työ kestää yhdeksän kuukautta ja maksaa vajaat 30 miljoonaa euroa.

Eiffel-torni on jo nyt jatkuvassa poliisivalvonnassa, mutta kaupunginisät päättivät maaliskuussa, että monumentin turvallisuutta on parannettava, koska terroriteon uhka on erittäin korkea.

128 vuotta vanhan tornin peruskorjauksen on määrä alkaa ensi vuonna ja kestää kaksi vuotta. Tornin hissien uudistamiseen menee vielä pari vuotta kauemmin. Tornin uuden vastaanottokeskuksen rakennustyöt alkavat puolestaan vuonna 2021 ja kestävät kaksi vuotta.

Eiffel-tornia käy katsomassa vuosittain vajaat seitsemän miljoonaa ihmistä.