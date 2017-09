Maria voimistui voimakkaimpaan mahdolliseen hurrikaaniluokkaan – pieni Dominica jättimyrskyn reitillä

Korkeimpaan hurrikaanikategoriaan voimistunut hurrikaani Maria on rantautunut Karibianmerellä sijaitsevalle Dominicalle, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Marian tuulet puhaltavat tällä hetkellä yli 71 metriä sekunnissa.

Dominican viranomaiset ovat kehottaneet rannikon asukkaita siirtymään syvemmälle sisämaahan ennen myrskyn saapumista. Kaikki saaren hätämajoitussuojat on avattu. Lentokentät ja satamat on suljettu.

Dominican pääministeri Roosevelt Skerrit on pyysi asukkaita aiemmin varautumaan myrskyyn vielä, kun aikaa on.

Saaren ruokakauppojen hyllyt ovat tyhjentyneet ihmisten hamstratessa ruokaa ja muita tarvikkeita myrskyn varalle.

– Valmistaudumme vain selviämään myrskystä parhaalla mahdollisella tavalla, rukoillen siinä sivussa, sanoi opettaja, entinen Miss Dominica Dominica Leandra Lander .

Lander valmistautui myrskyyn lataamalla sähkölaitteet, keräämällä juomavettä ja viemällä tärkeimmät asiakirjansa suojaan.

Dominica kärsi viimeksi tuhoisasta viitoskategorian hurrikaanista vuonna 1979, kun massiivisia tuhoja ja useita kuolemia aiheuttanut David-hurrikaani iski saarelle.

Myös Guadeloupella evakuointimääräys

Karibianmerellä etenevä Maria voimistui aamuyöllä Suomen aikaa korkeimpaan hurrikaaniluokkaan, eli se on nyt kategorian viisi hurrikaani.

Marian reitin on ennakoitu sivuavan myös Guadeloupen ja Martiniquen saaria, joilla on kiireesti varauduttu pahimpaan. Ranska antoi puolen yön jälkeen Suomen aikaa evakuointimääräyksen Guadeloupen riskialueille. Guadeloupen saari on toiminut pelastusoperaatioiden keskuksena, kun apua on kuljetettu Irma-hurrikaanin runtelemille saarille, kuten Ranskan ja Hollannin jakamalle Saint Martinille.

Myös Yhdysvaltain Puerto Ricon asukkaita on varoitettu myrskystä.

St Lucian saarella Marian on jo raportoitu aiheuttaneen rankkasateita, tulvia, mutavyöryjä ja sähkökatkoja. Loukkaantuneista tai kuolleista ei toistaiseksi ole tietoa.

Irman tuhoja ei ehditty korjata ennen seuraavaa myrskyä

Marian lisäksi Atlantilla riehuvat Jose- ja Lee-myrskyt. Ykkösluokan hurrikaani Josen ei uskota rantautuvan Yhdysvaltoihin, vaan sivuavan maan itärannikkoa. Hurrikaanin on kuitenkin varoitettu aiheuttavan rannikolle muun muassa vaarallista ristiaallokkoa.

Lee-myrsky puolestaan laantui sunnuntaina trooppisesta myrskystä trooppiseksi matalapaineeksi. Leen on uskottu jatkavan heikkenemistään.

Alle kaksi viikkoa sitten ennätyksiä rikkonut Irma-hurrikaani riehui Karibialla ja Floridassa. Irma-myrsky tappoi Karibian saarilla noin 40 ihmistä, minkä jälkeen se siirtyi Floridaan surmaten myös siellä lukuisia ihmisiä.