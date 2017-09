Maria voimistui voimakkaimpaan mahdolliseen hurrikaaniluokkaan – uhkaa Dominicaa ja Irman runtelemien alueiden pelastustöitä

Karibianmerellä etenevä Maria on voimistunut korkeimpaan hurrikaaniluokkaan, eli se on nyt kategorian viisi hurrikaani. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen luokituksesta kertoo uutiskanava CNN

Marian tuulet puhaltavat nyt noin 71,5 metriä sekunnissa. Se lähestyy Dominican saarta. Myrskyn ennakoidaan tuovan mukanaan kaatosateita ja jättimäisiä aaltoja.

Marian reitin on ennakoitu sivuavan myös Guadeloupen ja Martiniquen saaria, joilla on kiireesti varauduttu pahimpaan. Ranska antoi puolen yön jälkeen Suomen aikaa evakuointimääräyksen Guadeloupen riskialueille. Guadeloupen saari on toiminut pelastusoperaatioiden keskuksena, kun apua on kuljetettu Irma-hurrikaanin runtelemille saarille, kuten Ranskan ja Hollannin jakamalle Saint Martinille.

Myös Yhdysvaltain Puerto Ricon asukkaita on varoitettu myrskystä.

Marian lisäksi Atlantilla riehuvat Jose- ja Lee-myrskyt. Ykkösluokan hurrikaani Josen ei uskota rantautuvan Yhdysvaltoihin, vaan sivuavan maan itärannikkoa. Hurrikaanin on kuitenkin varoitettu aiheuttavan rannikolle muun muassa vaarallista ristiaallokkoa.

Lee-myrsky puolestaan laantui sunnuntaina trooppisesta myrskystä trooppiseksi matalapaineeksi. Leen on uskottu jatkavan heikkenemistään.

Ennätyksiä rikkonut Irma-hurrikaani tappoi aiemmin tässä kuussa Karibian saarilla noin 40 ihmistä, minkä jälkeen se siirtyi Floridaan surmaten myös siellä lukuisia ihmisiä.