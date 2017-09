Sauli Niinistö YK:ssa: Pohjois-Korean ydinaseohjelma uhka globaalille rauhalle

Pohjois-Korean ydinaseohjelma on presidentti Sauli Niinistön mukaan uhka globaalille rauhalle ja vakaudelle ja ohjelma on saatava loppumaan. Niinistö puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa tänään.

Niinistön mukaan on äärimmäisen tärkeää, että maat, joilla on hallussaan ydinaseita, ovat mukana ydinaseriisuntaa koskevissa neuvotteluissa. Presidentti peräänkuulutti myös, että kaikki osapuolet noudattavat Irania koskevaa ydinasesopimusta.