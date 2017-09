Puerto Ricon yli pyyhkinyt Maria vei sähköt mennessään ja jätti tuhannet etsimään suojaa

Koko Puerto Rico on kokonaan vailla sähköä ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet hakeutumaan suojaan, kun hurrikaani Maria pyyhkäisi saaren yli keskiviikkona. Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus kertoo, että voimakkaat sateet ja tulvat koettelevat edelleen noin 3,4 miljoonan asukkaan saarta.

Puerto Ricon pääkaupungin San Juanin pormestari Carmen Yulin Cruz murtui kyyneliin, kun hän kertoi medialle myrskytuhoista.

– Monet osat San Juanista ovat täysin tulvien vallassa, Yulin Cruz sanoi.

– Elämämme sellaisena kuin sen tunnemme on muuttunut.

Myrskybongari Mike Theiss julkaisi Twitterissä Puerto Ricosta ennen ja jälkeen kuvia, joissa näkyy kuinka hurrikaani parturoi saareen puita paljaiksi. Sosiaalisessa mediassa leviävistä kuvista näkyy myös, kuinka katot ovat repeytyneet irti rakennuksista.

Ainakin yhdeksän kuollut

Maria iski Puerto Ricoon keskiviikkona neloskategorian hurrikaanina, mutta heikentyi myöhemmin kakkoskategoriaan. Puerto Ricon kuvernööri Ricardo Rossello on kutsunut Mariaa saaren lähihistorian pahimmaksi myrskyksi.

Maria liikkuu luoteeseen, ja sen odotetaan seuraavaksi viistävän Dominikaanisen tasavallan pohjoisrannikon viertä. Myöhemmin hurrikaanin reitin ennustetaan kääntyvän kohti pohjoista.

Marian takia on kuollut ainakin yhdeksän ihmistä Karibian saarilla. Heistä seitsemän sai surmansa Dominican saarella. Yhteydet Dominicaan ovat suurimmalta osin poikki, ja saaren satamat ja lentokenttä on suljettu. Lisäksi 73 000 asukkaan saari on vailla sähköä ja juoksevaa vettä. Tuhoja kuvaillaan mittaviksi.