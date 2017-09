Iran ja kuusi muuta maata kokoontuivat Iranin ydinsopimukseen liittyen – EU:n Mogherini: Ei tarvetta neuvotella sopimusta uudelleen

Iran ja kuusi Iranin ydinsopimuksen allekirjoittanutta maata ovat neuvotelleet suljetuin ovin YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Kokouksen jälkeen EU:n ulkoministeri viestitti, että kaikki Iranin ydinsopimuksessa mukana olevat maat uskovat, että sopimusta tullaan kunnioittamaan huolimatta siitä, että Yhdysvallat on vaatinut sopimuksen uudelleen neuvottelua.

Samaan aikaan yleiskokouksen yhteydessä puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi kuitenkin puheessaan, ettei Iranin ydinsopimus ole enää riittävä suoja Teheranin kasvavalle vallalle sen alueella. Macron sanoi puheessaan, että sopimusta voisi kehittää. Ranska on yksi Iranin ydinsopimuksen allekirjoittaneista maista.

Sopimusmaiden kokousta johtaneen Mogherinin mukaan Iranin ydinsopimusta ei ole tarvetta neuvotella uudelleen. Mogherini kertoi neuvottelujen jälkeen toimittajille, että sopimuksen osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että kaikki ovat pitäneet kiinni sitoumuksistaan sopimuksen suhteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut hylätä sopimuksen, ellei sitä neuvotella uudelleen.

Neuvotteluissa mukana olleen Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin mukaan kohtaaminen Iranin ulkoministeri Javad Zarifin kanssa oli asiallinen, mutta Yhdysvaloilla on silti merkittäviä ongelmia Iranin ydinsopimuksen kanssa.

Tillerson kommentoi asiaa neuvottelujen jälkeen.

Tillersonin mukaan neuvottelut oli hyvä tilaisuus puristaa kättä Zarifin kanssa. Tillersonin mukaan he keskustelivat asiallisesti siitä, kuinka Iran ja Yhdysvallat näkevät sopimuksen hyvin eri tavalla.

– Äänensävy oli hyvin asiallinen. Emme huutaneet, Tillerson sanoi.

Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on ollut terävää sananvaihtoa muun muassa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Trump arvosteli suorasanaisesti Irania ja sen ydinsopimusta YK:n yleiskokouksessa.

– Se sopimus on häpeäksi Yhdysvalloille, ja uskon, että tulette vielä kuulemaan siitä. Uskokaa minua, koko maailman on nyt tullut aika vaatia Iranilta, että se lopettaa tuhon ja kuoleman etsimisen, Trump jyrisi aiemmin tällä viikolla pitämässään puheessa.

Iran reagoi heti Trumpin uhoon vastaamalla, ettei kansainvälinen yhteisö ole armelias sopimuksien rikkojille

– Mistä löytyy tällaisen mahdollisen tapahtumasarjan jälkeen maa, joka on valmis tulemaan neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa keskustellakseen kansainvälisistä asioista? Suurin pääoma, mitä millään maalla on, on uskottavuus ja luottamus, evästi Iranin presidentin Hasan Ruhani Trumpin puheen jälkeen.

Iranin ulkoministeri Zarif puolestaan sivalsi puheenvuoroa toteamalla, että moinen tietämättömyyttä uhkuva vihapuhe kuuluu keskiajalle, eikä ansaitse tulla kommentoiduksi..

Iranin ydinsopimuksen allekirjoittivat vuonna 2015 Iranin ja Yhdysvaltojen lisäksi Britannia, Ranska, Venäjä, Kiina ja Saksa.