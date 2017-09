Ranskassa äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman puheenjohtajan Marine Le Penin läheinen neuvonantaja on eronnut tehtävästään. Puolueen varapuheenjohtajana toiminut Florian Philippot ilmoitti erostaan sen jälkeen, Le Pen oli ottanut häneltä pois keskeisiä tehtäviä.

– En pidä naurunalaisena olemisesta enkä ole koskaan pitänyt toimettomuudesta, joten tietysti eroan puolueesta, Philippot sanoi tänään televisiohaastattelussa.

Varapuheenjohtaja on ollut törmäyskurssilla puolueen muun johdon kanssa siitä alkaen, kun Le Pen hävisi toukokuussa presidentinvaalien toisella kierroksella Emmanuel Macronille.

Philippot on esimerkiksi arvostellut puolueen vaalienjälkeisen suunnitelman tietävän takapakkia vanhaan maailmaan.

Kansallisessa rintamassa monet ovat puolestaan syytelleet Philippot'a siitä, että tämä on kohdistanut puolueen huomiota pois maahanmuutosta ja keskittynyt taloudelliseen nationalismiin. Philippot'n sanotaan puskeneen vaalikampanjassa läpi vaatimuksia euroerosta, minkä uskotaan vieneen Le Peniltä tukijoita.

Lisäksi Le Pen on syyttänyt Philippot'a eturistiriidasta, sillä Philippot on perustanut oman Patriootit-yhdistyksensä, joka on nähty mahdollisena tulevaisuuden kilpailijana Kansalliselle rintamalle.