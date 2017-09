Maria-hurrikaani lähestyy vähitellen Turks- ja Caicossaaria sekä Bahamaa Atlantilla, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Takaisin kolmosluokan hurrikaaniksi voimistunut Maria lisäksi viisti Dominikaanisen tasavallan rannikkoa torstaina paikallista aikaa aiheuttaen muun muassa tulvia, kertoo muun muassa New York Times

Neloskategorian hurrikaanina Puerto Ricoon keskiviikkona iskenyt Maria jätti jälkeensä suurta tuhoa. Maria heikentyi myöhemmin kakkoskategoriaan, mutta voimistui kolmoskategoriaan myrskynsilmän jo poistuttua Puerto Ricosta.

Myrskyn odotetaan kulkevan viimeistään perjantain aikana todennäköisesti aivan Turks- ja Caicossaarten itäpuolelta ja Bahamasaarten kaakkoispuolelta.

Kaikkiaan myrskyssä on kuollut 21 ihmistä Karibian alueella. Eniten kuolleita on Dominican saarella, missä uhrien määräksi on kerrottu 15 ihmistä.

Maria saattaa jälleen voimistua lämpimän meren yllä ja nostaa vesien pintaa vielä lisää Dominikaanisessa tasavallassa, missä joet edelleen tulvivat hurrikaani Irman jäljiltä. Turks- ja Caicossaarille Maria saattaa tuoda jopa puoli metriä sadetta, kertoi CNN.

Yhdysvaltain itärannikolle Maria saattaa iskeä ensi viikon alussa.

Puerto Ricon sähköverkko tuhoutui

Puerto Ricossa sähköjen palauttaminen miljoonille ihmisille myrskyn jälkeen saattaa kestää jopa puoli vuotta, paikallisen sähköyhtiön johtaja kertoi CNN:lle. Hänen mukaansa sähköverkko on käytännössä tuhoutunut.

Saaren kuvernööri Ricardo Rossello kutsui myrskyä "vuosisadan tuhoisimmaksi". Hän varoitti, että odotettavissa oli rankkoja sateita seuraavien muutaman päivän aikana etenkin saaren länsiosissa, ja ne saattavat aiheuttaa tulvia ja mutavyöryjä. Paikallisradiolle puhuneen Rossellon mukaan hurrikaanin häntä saattaa tuoda jopa 63 senttiä sadetta.

Dominican pääministeri Roosevelt Skerrit kertoi, että saari on lähes täysin tuhoutunut. Hänen mukaansa saaren kaikki kylät ja tiet ovat kärsineet hurrikaanista.

– Meillä ei ole juoksevaa vettä, ei sähköä ja hyvin rajoitetut viestintämahdollisuudet, Skerrit kertoi.

Viranomaisten mukaan saarella on kiireellinen tarve elintarvikkeille, vedelle ja lääkintätarvikkeille.

Dominicalla 140 000 ihmistä on ilman sähköä ja 17 000 on evakuoitu.