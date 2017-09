Espanjan poliisi pidätti jälleen yhden epäillyn Barcelonan iskusta

Espanjan poliisi on pidättänyt jälleen yhden ihmisen, jota se epäilee terroristiyhteyksistä ja yhteydestä Barcelonan elokuiseen terrori-iskuun.

Asiasta kertovat espanjalaiset tiedotusvälineet, muun muassa lehdet El Pais ja El Mundo.

Epäilty pidätettiin Vinarozin kaupungissa, joka sijaitsee parisataa kilometriä etelään Barcelonasta Espanjan itärannikolla. Pidätetty on poliisin mukaan marokkolaistaustainen, Espanjassa asuva 24-vuotias mies. Espanjan sisäministeriö kertoo, että hänen epäillään avustaneen terroristien hallussa olleiden räjähteiden valmistuksessa käytettyjen tarvikkeiden ja kemikaalien ostossa. Hänen epäillään myös avustaneen räjähteiden kuljettamisessa.

Aiemmin viranomaiset ovat ottaneet kiinni neljä epäiltyä. Heistä kaksi on edelleen kiinniotettuna ja kaksi muuta on päästetty vapaaksi. Kahdeksan joukkioon kuulunutta terroristia on kuollut. Turvallisuusjoukot surmasivat heistä kuusi, ja kaksi kuoli räjähdyksessä Alcanarin kaupungissa. Poliisi uskoo, että räjähdyksessä tuhoutunut talo oli terroristien päämaja.

16 ihmistä kuoli ja 130 loukkaantui Barcelonan kävelykadulla La Ramblalla ja seuraavana aamuna Cambrilsin kaupungissa elokuun puolessa välissä tehdyissä iskuissa. Molemmilla kerroilla hyökkääjät ajoivat autolla väkijoukkoon.