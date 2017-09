Meksikossa etsitään edelleen eloonjääneitä maanjäristyksen jäljiltä

Meksikon tiistaisessa maanjäristyksessä on kuollut viranomaisten mukaan jo yli 280 ihmistä. Yli 200 ihmistä on edelleen kateissa.

Kymmeniä rakennuksia on romahtanut, ja pelastustyöntekijät etsivät uhreja raunioiden seasta.

Pääkaupunki Mexicoon on perustettu kymmeniä hätäsuojia ihmisille, joiden kodit kärsivät vahinkoja järistyksessä. On arvioitu, että jopa 20 000 kotia on vahingoittunut järistyksessä, ja moni niistä on liian vaarallinen, jotta asukkaat voisivat palata niihin. Osa on paennut turvaan sukulaistensa luo ja osa nukkuu kaduilla. Lisäksi miljoonat ihmiset ovat edelleen ilman sähköä, kertoo BBC.

Tiedot pikkutytöstä, jonka uskottiin olevan jumissa pääkaupungin eteläpuolella sijaitsevan koulun raunioissa, osoittautuivat myöhemmin vääriksi. Viranomaisten mukaan kaikki koulun oppilaat on löydetty joko elossa tai kuolleina.

Koulun romahtaessa 19 lasta kuoli. Viranomaisten mukaan on kuitenkin merkkejä siitä, että raunioissa on edelleen ainakin yksi aikuinen elossa.

Kriittinen 72 tunnin aikaraja umpeutuu illalla

Meksikon presidentti Enrique Pena Nieto on luvannut, etteivät viranomaiset lakkaa etsimästä eloonjääneitä rakennusten raunioista. Asiantuntijoiden mukaan vastaavissa tapauksissa uhrit selviävät yleensä noin 72 tuntia. Aikaraja umpeutuu perjantai-iltana Suomen aikaa. Maanjäristysten tuhoamien rakennusten raunioista on löytynyt ihmisiä elossa kuitenkin vielä useiden päivien jälkeen.

Esimerkiksi Mexicon keskustassa pelastustyöntekijät etsivät edelleen 23 ihmistä, joiden uskotaan olevan romahtaneen seitsemänkerroksisen toimistorakennuksen raunioissa. Tuhoutuneesta rakennuksesta on jo pelastettu elossa 28 ihmistä.

Yhdysvallat, Israel, El Salvador ja Panama ovat jo lähettäneet pelastusryhmiä auttamaan Meksikon viranomaisia, ja useista muista maista odotetaan myös lisää pelastustyöntekijöitä avustamaan uhrien etsinnässä.