Brittitähti Colin Firth teki brexitin Italiaan

Brittiläinen elokuvatähti Colin Firth on tullut tunnetuksi monista peribrittiläisistä rooleistaan, mutta Firth on tästä lähtien Italian kansalainen, ilmoitti maan sisäministeriö perjantaina.

Firth haki Italian kansalaisuutta keväällä ja sai sen pikavauhtia. Hän on julkisuudessa arvostellut Britannian brexit-päätöstä "katastrofiksi". Näyttelijä säilyttää Italian passinsa lisäksi Britannian kansalaisuuden, sillä molemmat maat hyväksyvät kaksoiskansalaisuuden.

Firth, 57, on ollut vuodesta 1997 naimisissa italialaisen Livia Guggiolin kanssa. Pariskunnalla on kaksi poikaa. Firthin läpimurto tapahtui BBC:n Ylpeys ja ennakkoluulo -sarjassa, ja hän on sittemmin esiintynyt muun muassa hittielokuvissa Mamma Mia ja Kingsman. Firth sai Oscarin roolistaan elokuvassa Kuninkaan puhe. Hänet muistetaan myös Bridget Jones -elokuvista.