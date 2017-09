Seitsemän maata vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa koolle Myanmarin tilanteen takia

Seitsemän valtiota vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa koolle Myanmarin väkivaltaisuuksien takia. Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan maiden joukossa ovat Senegal, Ruotsi, Egypti ja Kazakstan.

Mahdolliselle kokoukselle ei vielä ole päätetty ajankohtaa.

Satojatuhansia rohingya-muslimeja on paennut viime viikkoina Myanmarista Bangladeshiin. YK on arvioinut, että Myanmarin Rakhinen osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on käyttänyt jopa vahvempaa kieltä ja kuvaillut tilannetta joukkotuhoksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut Myanmaria lopettamaan sotilastoimet rohingya-muslimeja vastaan.

Rakhinen osavaltiossa aloitettiin sotilasoperaatio elokuun lopulla rohingya-taisteilijoiden hyökättyä poliisien kimppuun.