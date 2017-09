Irakin kurdijohtaja lykkäsi tiedotustilaisuutta itsenäisyysäänestyksestä

Irakin kurdien johtaja on lykännyt huomiseen tiedotustilaisuutta kiistellystä itsenäisyysäänestyksestä. Massud Barzanin odotettiin ilmoittavan tänään, järjestetäänkö maanantaiksi kaavailtu äänestys.

Irakin kurdeilla on nykyisin kolme maakuntaa käsittävä itsehallintoalue maan pohjoisosassa. Ulkovallat vastustavat itsenäisyysäänestystä laajalti. YK:n turvallisuusneuvosto on varoittanut, että se voisi aiheuttaa epävakautta kurdialueilla.

Myös kurdien merkittävä tukija Yhdysvallat sekä naapurimaat Turkki, Iran ja Syyria vastustavat äänestystä.

Yhdysvallat pelkää kurdien itsenäisyysäänestyksen horjuttavan alueen tasapainoa sekä haittaavan äärijärjestö Isisin vastaista taistelua, jossa kurdit ovat olleet merkittävässä osassa. Naapurimaat pelkäävät äänestyksestä ennakkotapausta, koska myös niissä asuu mittavia kurdivähemmistöjä.

Turkki valmis vastatoimiin

Turkki on ilmoittanut, että kansanäänestys on laiton ja maa on valmis vastatoimiin, jos se järjestetään. Turkki ei ole kertonut, minkälaisista toimista voisi olla kyse.

– Äänestys olisi vakava virhe ja uhkaisi suoraan Turkin kansallista turvallisuutta, Turkin kansallisen turvallisuuden neuvosto sanoi.

Vielä eilen Barzani vakuutti, että äänestys järjestetään kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta.

– Olemme valmiita käymään vakavaa ja avointa vuoropuhelua Irakin keskushallinnon kanssa, mutta vasta maanantain jälkeen, koska nyt on liian myöhäistä, Barzani sanoi puheessa väkijoukolle kurdialueen pääkaupungissa Arbilissa.