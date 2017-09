YK-pakotteet tuntuvat Pohjois-Korean bensapumpuilla – asiantuntijat eivät silti usko pakotteiden vaikuttavan maan johtoon

Pohjois-Korean merkittävin kauppakumppani Kiina ilmoittaa rajoittavansa merkittävästi öljytuotteiden vientiä eristäytyneeseen maahan.

Rajoitukset liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston viime viikolla hyväksymiin Pohjois-Korean vastaisiin pakotteisiin. Kiinan mukaantulo on tärkeää, koska maan arvioidaan vievän Pohjois-Koreaan jopa 4,5 miljoonaa barrelia jalostettuja öljytuotteita vuosittain.

Kiinan ilmoituksen mukaan tuotteiden vientiä ryhdytään rajoittamaan ensi kuun alusta lähtien.

YK:n pakotteet ovat jo nostaneet bensiinin hintaa Pohjois-Koreassa. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan bensiinin hinta on noussut kahdessa kuukaudessa viidenneksellä ja vuoden alusta yli kaksinkertaistunut. Samaan aikaan autojen määrä kaduilla on selvästi vähentynyt.

"Nälänhätäkään ei muuttaisi politiikkaa"

Litra bensiiniä maksaa pääkaupungissa Pjongjangissa nykyään noin 2,20 euroa. Rajan takana Etelä-Koreassa bensiinilitran saa puolet halvemmalla.

Asiantuntijat sanovat, että vaikka pakotteet aiheuttaisivatkin ongelmia autoliikenteelle ja kuljetuksille, ne tuskin saavat Pohjois-Koreaa luopumaan uhittelustaan.

– Vaikka talousongelmat johtaisivat nälänhätään, Pohjois-Korean politiikka ei muutu, sanoo Korea Risk Group -tutkimuslaitoksen Andrei Lankov.

Eteläkorealaisen Yonsein yliopiston apulaisprofessorin John Deluryn mukaan Pohjois-Korean hallinnolle tärkeintä on taata asevoimien toimintakyky. Hänen mukaansa asevoimien varmuusvarastot pannaan oletettavasti etusijalle.

– Pohjois-Korean asevoimat on rakennettu tällaista varten, ja tässä ne ovat hyviä, Delury sanoo.

Myös tekstiilikauppa kiellettiin

Uusien YK-pakotteiden mukaan raakaöljyn vienti Pohjois-Koreaan ei saa ylittää nykytasoa ja jalostettujen öljytuotteiden vienti rajoitetaan kahteen miljoonaan barreliin vuodessa.

Pakotteet kieltävät myös tekstiilituonnin ja -viennin Pohjois-Koreaan. Vientialan vuosittaiseksi arvoksi Pohjois-Korealle on arvioitu liki 630 miljoonaa euroa, ja Kiina on tässäkin ratkaisevassa roolissa.

Kiina on tuottanut suuria määriä vaatteita Pohjois-Koreassa. Se on toimittanut Pohjois-Korealle materiaalit, ja vaatteet on ommeltu halpatyövoimalla pohjoiskorealaisissa tehtaissa. Sen jälkeen suurin osa vaatteista on viety takaisin Kiinaan. Nyt Kiina on ilmoittanut kieltäneensä kaiken tekstiiliviennin Pohjois-Koreaan.

YK:n turvallisuusneuvosto asetti pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan jo kahdeksannen kerran. Uusimpien pakotteiden syynä oli maan tässä kuussa tekemä ydinkoe.