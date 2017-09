Meksikossa toivo hiipuu eloonjääneiden löytämiseksi maanjäristyksen jäljiltä

Meksikossa maanjäristyksen uhrien etsinnät jatkuvat, vaikka toivo eloonjääneiden löytymisestä hiipuu.

Järistys runteli pääkaupunkia Mexicoa ja maan eteläosia tiistaina. Tähän mennessä pääkaupungissa rakennusten raunioista on saatu pelastettua 69 ihmistä.

Viimeisimmät eloonjääneet löydettiin torstaina. Sen jälkeen raunioista on nostettu vain ruumiita. Järistyksessä tiedetään kuolleen kaikkiaan yli 300 ihmistä, heistä 167 Mexicossa.

Pääkaupungin pormestari Miguel Angel Mancera kertoi paikallismedialle, että vielä on toivoa noin 30 eloonjääneen löytymisestä. Pormestarin mukaan rauniokoirat ovat osoittaneet paikkoja, joissa eloonjääneitä saattaa olla.

"On oltava uskoa"

Etsintöihin osallistuu myös ulkomaalaisia pelastusryhmiä muun muassa Yhdysvalloista, Japanista ja Israelista.

– Olemme täällä pelastamassa ihmishenkiä. On oltava uskoa ja luotettava siihen, että loukkuun jääneet ovat paikassa, missä he ovat pystyneet selviämään hengissä, sanoi israelilaiseen pelastusryhmään kuuluva Karin Kvitca.

Tiistain järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Sen jälkeen Meksikossa on tapahtunut useita pienempiä järistyksiä. Osa järistyksistä on ollut niin voimakkaita, että niiden takia pelastustyöt on pitänyt keskeyttää toviksi.