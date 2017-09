Yllättävän moni maailman vallankäyttäjistä on keskimääräistä lyhyempi

Myöhemmin kompleksi on osoitettu myytiksi. Pituudella ei ole havaittu vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen. Lisäksi Napoleon oli monien historioitsijoiden mukaan oman aikansa ranskalaiseksi keskipitkä: noin 168-senttinen.

Vaan myytti tai ei, moni vallanpitäjä on ollut keskimääräistä lyhyempi.

Benito Juarez, 137 cm

Tiettävästi historian lyhin valtionpäämies. Sapoteekki-intiaaneihin kuulunut Benito Juarez (1806-72) toimi Meksikon presidenttinä ilman Napoleon-kompleksia. Juarez puolusti vähemmistöjen asemaa, edisti demokratiaa ja vastusti eurooppalaisten puuttumista Meksikon asioihin. Juarezia pidetään yhtenä Meksikon suurimmista kansallissankareista. Hänen syntymäpäivänsä on maan ainoa yksittäisen henkilön kunniaksi pidettävä kansallinen vapaapäivä.

Mahmoud Ahmadinejad, 157 cm

Kun maailman johtajat asettuivat 2000-luvulla yhteiskuvaan, joukon pienin oli yleensä aina Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad. Vuosina 2005-2013 hallinnut Ahmadinejad on ristiriitainen valtionpäämies, jota on syytetty korruptiosta ja ihmisoikeuksien polkemisesta. Länsimaissa on kummasteltu Ahmadinejadin lausuntoja, joiden mukaan aids on kehitetty köyhien maiden heikentämiseksi eikä Iranissa ole yhtään homoa. Kun Ahmadinejad on lisäksi uhitellut Iranin ydinohjelmalla ja ilmoittanut aikovansa olla ensimmäinen iranilainen avaruudessa, herää kysymys, onko presidentti päässyt sinuiksi pituuteensa kanssa.

Kim Jong Il, 160 cm

Pohjois-Korean ”Rakkaasta Johtajasta” on vaikea löytää vahvistettuja tietoja. Kim Jong Ilin on arvioitu olleen noin 160-senttinen ja kompensoineen lyhyyttään ilmavalla kampauksella. Hän johti maailman autoritaarisinta valtiota 1994-2001. Kim Jong Il pidätti satojatuhansia kansalaisia, vahvisti armeijaa, rakensi ydinaseita ja kontrolloi pohjoiskorealaisten elämää ihmisoikeuksista piittaamatta. Lyhytkasvuiselle johtajalle luotiin henkilökultti, johon kuuluu muun muassa tarina 11 hole-in-onea sisältäneestä golfkierroksesta.

Mahatma Gandhi, 163 cm

Moni lyhytkasvuinen suurmies poik­keaa Napoleon-kompleksin luonnehdinnasta. Tyypillisin esimerkki on Mahatma Gandhi. Rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta väkivallattomasti taistellut intialaisjohtaja tunnettiin oikeamielisenä, vaatimattomana ja avoimena. Tiedemies Albert Einstein kirjoitti Gandhin olevan ”roolimalli kaikille tuleville sukupolville”. Elokuvaohjaaja Rajkumar Hirani sai selville Gandhin pituuden vuonna 2013, kun hän löysi Gandhin henkilötietolomakkeen intialaisvankilasta.

Dmitri Medvedev, 163 cm

Venäjän pääministeristä on vaikea löytää kuvaa, jossa hän poseeraisi samalla tasolla muiden valtiopäämiesten kanssa. Syy lienee Dmitri Medvedevin koko. Kätellessään esimerkiksi 185-senttisen Barack Obaman kanssa, Medvedev näyttää vaatimattomalta. Ilkeimmät väittävät 170-senttisen Vladimir Putinin valinneen Medvedevin kakkosmiehekseen, koska hän saa Putinin näyttämään suuremmalta. Venäläismedian mukaan Medvedev on koostaan huolimatta melkoinen voimanpesä. Hän ui joka päivä kolme kilometriä ja on voittanut useita soutu- ja painonnostokilpailuja.

Nicolas Sarkozy, 165 cm

Ranskan entisen presidentin (2007-2012) uskotaan kärsivän alemmuuskompleksista, niin paljon energiaa Nicolas Sarkozy on käyttänyt siihen, ettei vaikuttaisi kansalaisten silmissä lyhyeltä. Kun Sarkozy vieraili 600 hengen tehtaassa, valittiin hänen ympärilleen kuvaushetkellä 20 Sarkozya lyhyempää työntekijää. Presidentin 175-senttinen puoliso Carla Bruni ei käytä korkokenkiä, kun pariskunta esiintyy julkisuudessa. Lisäksi Sarkozyn bongattiin seisovan varpaillaan yhteiskuvassa Barack ja Michelle Obaman kanssa.

Benito Mussolini, 169 cm

Benito Mussolini sai etunimensä toiselta lyhytkasvuiselta johtajalta: Benito Juarezilta. Siihen miesten yhtäläisyydet loppuvatkin. Mussolini loi Italiasta 1920-luvulla fasistisen diktatuurin, jossa salainen poliisi tarkkaili kansalaisia ja propagandakoneisto ylisti johtajaa sloganilla ”Mussolini on aina oikeassa”. Mussolini haaveili uudesta Rooman valtakunnasta, liittoutui natsi-Saksan kanssa ja aloitti hyökkäyssotia. Pieni koko ei vähentänyt Mussolinin suosiota naisten silmissä. Päiväkirjamerkintöjen mukaan hän pyöritti 14 rakastajatarta samaan aikaan.

Adolf Hitler, 174 cm

Pikkumiehen maineesta huolimatta Adolf Hitler on ilmeisesti ollut vain hiukan keskimääräistä lyhyempi. Arviot ja dokumentit vaihtelevat: ensimmäisessä maailmansodassa Hitler mitattiin 173-senttiseksi, vuonna 1924 hän oli vankilan terveystarkastuksessa 175-senttinen.

Hitlerin pienikokoisuutta käytetään usein esimerkkinä, kun halutaan perustella Napoleon-kompleksin olemassaolo. Mutta kuten persoonallisuustutkija, psykologi Glenn Wilson on sanonut: ”Jokaista pientä ja ilkeää Napoleonia tai Hitleriä kohtaan löytyy vähintään yhtä ilkeä mutta pitkä Saddam Hussein (186 cm) tai Colonel Gaddafi (183 cm).”

Pituusmitat ovat eri lähteiden perusteella laskettuja keskiarvoja. Lähteitä: BBC, Guardian, Global Encyclopedia, Hindustan Times, Helsingin kaupunginkirjasto, Russia Today, Spiegel, Sydney Morning Herald, Telegraph, Times of India.