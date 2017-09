Saksan vaalien ovensuukyselyt: Merkelin kristillisdemokraateille 33 prosenttia äänistä

Saksan vaalien ovensuukyselyiden mukaan liittokansleri Merkelin kristillisdemokraatit saisivat 33 prosenttia äänistä. Toisella sijalla on sosiaalidemokraatit 21 prosentilla.

Ovensuukyselyiden mukaan maahanmuuttovastainen AfD nousee Saksan parlamenttiin 14 prosentilla äänistä. Liberaalit saisivat 11 prosenttia, vasemmiston Linke 10 ja vihreät 10 prosenttia äänistä.

Saksassa kansalaiset ovat käyneet uurnilla suunnilleen samaan tahtiin kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten. Suomen aikaa kello 15:een mennessä äänestämässä oli käynyt 41,1 prosenttia äänioikeutetuista, kertoo Saksan keskusvaalilautakunta.

Vuonna 2013 äänestysvilkkaus oli vastaavaan aikaan iltapäivällä vain hiukan korkeampi, 41,4 prosenttia. Tuolloin vaalien lopulliseksi äänestysprosentiksi tuli 71,5.

Tilanne saattaa kuitenkin vielä muuttua, sillä Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan useissa Saksan suurissa kaupungeissa oli äänestetty ainakin aamupäivällä vilkkaammin kuin neljä vuotta sitten. Esimerkiksi Bremenissä oli käynyt äänestämässä 27 prosenttia äänioikeutetuista eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Saksan liittopäivävaalien äänestys päättyy kello 19 Suomen aikaa, minkä jälkeen luvassa on heti ovensuukyselyiden tuloksia.

"Vaikka Merkel on väsynyt, hän tulee voittamaan"

Saksalaisäänestäjät tuntuivat uskovan liittokansleri Angela Merkelin jatkoon vuorenvarmasti käydessään uurnilla varsin synkässä syyssäässä.

– On hieman turhauttavaa, että Merkel on ollut vallassa niin pitkään. Näissä vaaleissa ei edes ole kyse siitä, kuka valitaan liittokansleriksi, on aivan selvää, että hän jatkaa, sanoi Berliinin keskustassa äänestänyt Christian, 30.

Vaihtoehtopuolueiden vahvalla alueella Itä-Berliinissä äänestänyt Wolfgang Lange, 75, kiirehti aamulla ensimmäisten joukossa äänestämään.

– Vaikka Merkel on väsynyt, hän tulee voittamaan. Minulle tärkeintä on rauha ja taistelu sosiaalista eriarvoisuutta vastaan. Onko oikein, että pieniä eläkkeitä verotetaan näin raskaasti, Lange kyseli.

Wolf Herbertille, 37, olisi aivan hyvin riittänyt 12 vuotta Merkelin valtaa. Herbert toivoikin, että joku toinen nousisi Merkelin tilalle, koska jatkuva yhden puolueen valta on hänen mukaansa vaarallista Saksalle.

– Työmarkkinat ovat sirpaloituneet ja työnantajat käyttävät hyväkseen lyhyitä työsopimuksia, Herbert valitti.

Merkel itse äänesti iltapäivällä Berliinissä lähellä kotiaan yhdessä aviomiehensä Joachim Sauerin kanssa. Merkel poseerasi hymyilevänä kuvaajille, mutta ei kommentoinut vaaleja mitenkään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Martin Schulz puolestaan äänesti kotikaupungissaan Würselenissä maan länsiosassa. Schulz sanoi toimittajille odottavansa tuloksia optimistisena.

Saksalaismedian mukaan vaalitaisto jäi tänä vuonna tylsäksi ja värittömäksi. Merkelin viesti vakaudesta ja hyvinvoinnista on uponnut hyvin saksalaisiin, sillä yli puolet 61 miljoonasta äänestäjästä on yli 52-vuotiaita.

Jos Angela Merkel valitaan uudelleen liittokansleriksi, hän on tulevan nelivuotiskautensa jälkeen johtanut Saksaa 16 vuotta eli yhtä kauan kuin poliittinen mentorinsa, edesmennyt Helmut Kohl.