Oikeistopopulistit tekivät hurjan nousun Saksan vaaleissa – ovensuukyselyiden mukaan ykköspaikka säilyy Merkelin kristillisdemokraateilla

Maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue on Saksan liittopäivävaalien suurin voittaja. Oikeistopopulistinen AfD on saamassa ovensuukyselyiden mukaan jopa 14 prosentin ääniosuuden ja näyttää nousevan siten selvästi parlamentin kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi.

AfD on siten jättämässä taakseen niin liberaalipuolue FDP:n, vasemmistopuolue Linken sekä vihreät, jotka ovat kaikki saamassa noin 10 prosentin tuntumassa liikkuvan määrän äänistä. AfD:n kärkiehdokkaan Alexander Gaulandin mukaan puolue aikoo "muuttaa Saksan".

Saksan kahdelle perinteiselle valtapuolueelle sunnuntain vaali oli kova pettymys. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) on säilyttämässä suurimman puolueen paikkansa noin 33 prosentin ääniosuudella. Takapakkia edellisiin vaaleihin kertyi kuitenkin liki 10 prosenttiyksikköä.

Sosiaalidemokraateille (SPD) 20–21 prosentin ääniosuus olisi varmistamassa toiseksi suurimman puoleen aseman, mutta tuloksesta on kuitenkin muodostumassa puolueen kaikkien aikojen huonoin. Puolueen johtaja Martin Schulz totesikin pian tuloksen selvittyä, että hallitusyhteistyö kristillisdemokraattien kanssa on tullut tiensä päähän.

– Tämä on vaikea ja katkera päivä saksalaiselle sosiaalidemokratialle, Schulz sanoi.

Hän aikoi kuitenkin jatkaa puolueensa johdossa tappiosta huolimatta.

"Jamaika-hallitus" näköpiirissä

Jos demareiden päätös pitää, käytännössä ainoaksi hallitusvaihtoehdoksi jää kristillisdemokraattien liittoutuminen FDP:n ja vihreiden kanssa. Yhdistelmä tunnetaan Saksassa yleisesti Jamaika-koalitiona, koska puolueiden tunnusvärit musta-keltainen-vihreä ovat samat kuin Jamaikan lipussa.

Jos kristillisdemokraattien Merkel valitaan uudelleen liittokansleriksi, hän on tulevan nelivuotiskautensa jälkeen johtanut Saksaa 16 vuotta eli yhtä kauan kuin poliittinen mentorinsa, edesmennyt Helmut Kohl.

"Vaikka Merkel on väsynyt, hän tulee voittamaan"

Saksalaisäänestäjät tuntuivat uskovan liittokansleri Angela Merkelin jatkoon vuorenvarmasti käydessään uurnilla varsin synkässä syyssäässä.

– On hieman turhauttavaa, että Merkel on ollut vallassa niin pitkään. Näissä vaaleissa ei edes ole kyse siitä, kuka valitaan liittokansleriksi, on aivan selvää, että hän jatkaa, sanoi Berliinin keskustassa äänestänyt Christian, 30.

Vaihtoehtopuolueiden vahvalla alueella Itä-Berliinissä äänestänyt Wolfgang Lange, 75, kiirehti aamulla ensimmäisten joukossa äänestämään.

– Vaikka Merkel on väsynyt, hän tulee voittamaan. Minulle tärkeintä on rauha ja taistelu sosiaalista eriarvoisuutta vastaan. Onko oikein, että pieniä eläkkeitä verotetaan näin raskaasti, Lange kyseli.

Wolf Herbertille, 37, olisi aivan hyvin riittänyt 12 vuotta Merkelin valtaa. Herbert toivoikin, että joku toinen nousisi Merkelin tilalle, koska jatkuva yhden puolueen valta on hänen mukaansa vaarallista Saksalle.

– Työmarkkinat ovat sirpaloituneet ja työnantajat käyttävät hyväkseen lyhyitä työsopimuksia, Herbert valitti.

Merkel itse äänesti iltapäivällä Berliinissä lähellä kotiaan yhdessä aviomiehensä Joachim Sauerin kanssa. Merkel poseerasi hymyilevänä kuvaajille, mutta ei kommentoinut vaaleja mitenkään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Martin Schulz puolestaan äänesti kotikaupungissaan Würselenissä maan länsiosassa. Schulz sanoi toimittajille odottavansa tuloksia optimistisena.

Saksalaismedian mukaan vaalitaisto jäi tänä vuonna tylsäksi ja värittömäksi. Merkelin viesti vakaudesta ja hyvinvoinnista on uponnut hyvin saksalaisiin, sillä yli puolet 61 miljoonasta äänestäjästä on yli 52-vuotiaita.