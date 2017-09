Pääministeri Sipilä: Maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka vaikutti rajusti Saksan vaalitulokseen

Maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka vaikutti rajusti Saksan vaalitulokseen, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Sipilän mukaan maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen nousun on iso muutos Saksan politiikkaan. Sipilä ei kuitenkaan usko, että AfD otetaan hallitusneuvotteluihin.

– En usko, että tulee mitään suuria muutoksia, mutta kyllähän tämä iso muutos on Saksan politiikassa ja se tulee tietyllä tavalla vaikuttamaan ja keskusteluttamaan. Kyllä tämä selvä viesti sieltä suunnasta on, Sipilä sanoi STT:lle.

Sipilän mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel jatkaa vahvana tuloksesta huolimatta. Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) säilyttivät tappiosta huolimatta suurimman puolueen aseman liittopäivävaaleissa.

Sipilä uskoo Saksan seuraavalla hallituksella olevan samantapainen Eurooppa-linjaus kuin Suomella.

– Jos Suomen kannalta ajatellaan tätä tilannetta, on Merkelin voitto kuitenkin selvä. Myös liberaalipuolue FDP nousi. Sillä on hyvin samantapainen Eurooppa-linjaus kuin Suomella, kun puhutaan vaikka Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) jatkokehittämisestä.

– Uskon, että tuleva hallitus tulee olemaan samoilla linjoilla Euroopan kehittämisestä kuin Suomessakin ollaan. Minusta kuitenkin voi sanoa, että Eurooppa-myönteisyys voitti näissä vaaleissa.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti Merkelin kristillisdemokraattien säilymistä suurimpana puolueena hyvänä uutisena Euroopalle.

– Onneksi olkoon kokoomuksen puolesta Angela Merkelille ja CDU/CSU:lle! Edelleen voittoisana 12 vuoden vallassaolon jälkeen. Hyviä uutisia Euroopalle, Orpo kirjoitti Twitterissä.

Soini: "Pitkät ja sotkuiset neuvottelut"

Saksan hallitusneuvotteluista tulee pitkät ja sotkuiset, arvioi ulkoministeri Timo Soini (sin.) Saksan vaalien tulosta.

– Sotkuiselta näyttää, mutta kyllä Saksaan hallitus tulee ja sen johtoon tulee Angela Merkel, mutta aikamoiset piruetit tässä pyöritellään ennen sitä, hän kommentoi STT:lle.

Myös Soini toteaa tyytymättömyyden maahanmuuttopolitiikkaan näkyneen vaalituloksissa, kun AfD nousi Saksan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Sama tyytymättömyys heijastui Soinin mukaan myös Merkelin kristillisdemokraattien heikkoon menestykseen.

– Maahanmuuttopolitiikasta ja tyytymättömyydestä siihen se johtuu. Tuli miljoona turvapaikanhakijaa ja pakolaista, niin kyllä se tyytymättömyys sieltä ja sen asian hoitamisesta kumpuaa. Tässä vain näkee sen, kuinka joku yksittäinen politiikan sektori voi sanella vaalituloksen hyvin pitkälle.

– Mutta jää nähtäväksi, onko se puolue (AfD) enää yhdessä palassa sitten seuraavissa vaaleissa. Se riippuu johtajien kyvystä tai kyvyttömyydestä.

Tutkija: AfD:n nousu vaalien kolmoseksi historiallinen muutos

Suomalaistutkijan mukaan maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen menestys ja nousu Saksan liittopäivävaaleissa maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi on historiallinen muutos.

– Vaikka puolueen kannatus ei nyt hirveän paljon poikkea viimeisistä kannatuslukemista, niin se näyttäisi saavan kolmannen sijan. Tämän tyyppinen oikeiston, tai jopa radikaalioikeiston, nousu on Saksan historiassa merkittävä muutos, analysoi yliopistonrehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta.

– Toki kristillisdemokraattien (CDU) kannatus jäi aika paljonkin alhaisemmaksi kuin mitä odotettiin. Ennen vaalejahan puhuttiin 38:sta tai jopa 40 prosentista. Demarien (SPD) kannatus oli se, mikä se on viimeisissä kannatusmittauksissakin ollut, Elo jatkaa.

Demarien nopeaa ilmoitusta oppositioon jäämisestä Elo pitää osin vaalitaktiikkana.

– Tulosten valossa jäljellä on kaksi mahdollista laskennallista koalitiota: suuri koalitio ja sitten tämä niin sanottu Jamaika. SPD:n taktiikkana voi olla saada painetta Merkelille. Jos neuvottelut vihreiden ja liberaalien kanssa eivät johda tulokseen, sitten Merkelille ei oikeastaan jää vaihtoehtoja, ellei sitten haluta lähteä koalitiota hakemaan uusien vaalien kautta. Näin demareilla olisi mahdollisuus vaikka hieman korottaa panoksia omien preferenssiensä läpisaamiseksi, Elo laskeskelee.

Vaikka AfD:llä ei ole asiaa hallitukseen, se tulee saamaan tärkeitä valiokuntapaikkoja. Elon mukaan luvassa voi olla myrskyisiäkin aikoja.

– Saksassakin on tietyt työskentelytavat, joilla liittopäivät toimivat. Varmasti he pyrkivät kokeilemaan vahvasti niitä rajoja: kuinka paljon he voivat flirttailla ääriajatteluun liittyvien teemojen kanssa. Paljonhan riippuu tietysti siitä, miten muut puolueet reagoivat.