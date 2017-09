Yhdysvalloissa kaksi republikaanisenaattoria on ilmoittanut vastustavansa puolueensa uusinta terveydenhoitoesitystä. Jo aiemmin senaattori John McCain on sanonut äänestävänsä esitystä vastaan.

Senaatissa republikaaneilla on sadasta paikasta hallussaan 52. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, varapresidentti Mike Pencen ääni on ratkaisevassa asemassa. Näin ollen republikaaneilla on varaa menettää senaatin äänestyksessä vain kaksi edustaja, ei kolme kuten nyt näyttää olevan.