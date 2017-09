Irakin kurdit äänestivät itsenäisyydestä – pettynyt USA varoittaa epävakaudesta

Yhdysvallat varoittaa, että maanantaina pidetty Irakin kurdien itsenäisyysäänestys tulee lisäämään epävakautta. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on syvästi pettynyt siitä, että Kurdistanin aluehallinto päätti vastustuksesta huolimatta toteuttaa itsenäisyysäänestyksen.

Esimerkiksi Irakin johto on vastustanut jyrkästi kansanäänestyksen järjestämistä, ja äänestys on lisännyt jännitteitä keskushallinnon ja Kurdistanin välillä. Kurdijohtaja Massud Barzani on sanonut, että Irakin kurdit haluavat äänestyksestä huolimatta vuoropuhelua keskushallinnon kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Julkaistussa Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedotteessa sanotaan, että Yhdysvaltain historialliset suhteet Irakin Kurdistanin ihmisiin eivät muutu äänestyksestä huolimatta, mutta Yhdysvallat uskoo äänestyksen lisäävän epävakautta Kurdistanin alueella.

– Taistelu äärijärjestö Isisiä vastaan ei ole ohi, ja ääriryhmät etsivät mahdollisuuksia käyttää hyväkseen epävakautta ja epäsopua, ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert sanoi tiedotteessa.

– Uskomme, että kaikkien osapuolien tulisi osallistua rakentavasti dialogiin kehittääkseen kaikkien irakilaisten tulevaisuutta.

Kurdien kiistellystä äänestyksestä odotetaan tuloksia tänään. Äänestyksen tulos on neuvoa-antava.

Turkki ja Iran sulkivat rajojaan

Irakin johdon lisäksi äänestystä ovat vastustaneet myös Iran ja Turkki, jotka jakavat rajan Kurdistanin alueen kanssa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi eilen, että Turkki sulkee rajansa Pohjois-Irakiin kurdien kansanäänestyksen vuoksi. Erdogan myös uhkasi estää Irakin kurdeilta näille tärkeän öljyviennin.

Iran puolestaan ilmoitti sulkevansa maa- ja ilmarajansa Irakin Kurdistaniin kansanäänestyksen takia. Turkin tavoin myös Iran pitää äänestystä laittomana.

Kurdien asuinalueet sijaitsevat Irakissa, Syyriassa, Turkissa ja Iranissa. Kurdeja lasketaan olevan 25–35 miljoonaa.