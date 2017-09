Saudi-Arabian naiset saivat vihdoin luvan ajaa autoa

Saudi-Arabian naiset saavat ajaa autoa ensi vuoden heinäkuusta lähtien, kertoivat maan tiedotusvälineet tiistaina. Saudi-Arabia on ollut maailman viimeinen maa, jossa naiset eivät ole saaneet autoilla.

Saudi-Arabiassa on menossa kruununprinssi Muhammed bin Salmanin uudistuskampanja, jonka myötä arkkikonservatiivisessa maassa on tehty uudistuksia. Naiset pääsivät taannoin ensimmäistä kertaa mukaan urheilustadionilla pidettyyn kansallispäivän juhlaan yhdessä miesten kanssa. Aiemmin miehet ja naiset on pidetty tiukasti erillään.

Naisten elämä on edelleen tiukasti säädeltyä Saudi-Arabiassa. Esimerkiksi opiskeluun ja matkustamiseen tarvitaan aina miespuolisen perheenjäsenen, yleensä veljen tai isän lupa.