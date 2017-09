CNN: Kushner ei kertonut senaatin tiedustelukomitealla henkilökohtaisesta sähköpostistaan

Uutiskanavan tietojen mukaan komitea on lähettänyt asianajajan välityksellä Kushnerille kirjeen sen jälkeen, kun media raportoi Kushnerin lähettäneen tai vastaanottaneen noin 100 töihin liittyvää sähköpostia yksityisestä sähköpostistaan.

Komitean lähettämässä kirjeessä Kushneria ohjeistetaan välittömästi tarkastamaan, että hän on toimittanut komitealla kaikki oleelliset dokumentit kuten esimerkiksi dokumentit, joissa kerrotaan hänen "yksityisestä sähköpostistaan, josta media on raportoinut". Lisäksi Kushnerin pyydetään tarkastamaan, että hän on toimittanut komitealle tiedot kaikista viestintään käytettävistä sovelluksista tai muista viestintäkanavista, joita hän on käyttänyt tai jotka saattavat sisältää komitean tutkinnan kannalta oleellisia tietoja.

Kushnerin asianajajan mukaan on täysin normaalia, että komitea haluaa varmistaa saaneensa kaikki oleelliset tiedot.

– Arvioimme tilin aikoinaan ja siellä ei ollut oleellisia dokumentteja, asianajaja myös sanoi.

Senaatin tiedustelukomitea ei ole virallisesti kommentoinut asiaa.

Lehti: Myös Valkoisen talon ex-strategiapäällikkö ja ex-kansliapäällikkö käyttivät yksityistä sähköpostia työasioihin

Mediatietojen mukaan ainakin kuusi Trumpin läheistä neuvonantajaa on käyttänyt yksityistä sähköpostia keskustellakseen Valkoisen talon asioista. New York Timesin viranomaislähteet ovat kertoneet, että Valkoisen talon entinen strategiapäällikkö Stephen Bannon ja entinen kansliapäällikkö Reince Priebus käyttivät silloin tällöin yksityistä sähköpostiaan työasioista keskustelemiseen. Lehden tietojen mukaan myös neuvonantajat Gary Cohn ja Stephen Miller lähettivät tai vastaanottivat joitakin sähköposteja yksityisiltä tileiltään.

Newsweekin mukaan myös Trumpin tytär Ivanka Trump käytti yksityistä sähköpostia ensimmäisen kuukauden aikana, kun hän työskenteli palkattomana neuvonantajana Valkoisessa talossa.

Virkailijoiden ei ole kuitenkaan laitonta käyttää yksityistä sähköpostia, jos he lähettävät työhönsä liittyvät postit työsähköpostiinsa.

Vuonna 2016 presidentinvaalien aikaan Trump toistuvasti saarnasi Hillary Clintonille siitä, että tämä oli ulkoministerinä käyttänyt yksityistä sähköpostiaan. Trump käytti sähköpostikohua todistellakseen Clintonin epäluotettavuutta.