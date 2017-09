USA:n maahanmuuttoviranomaiset pidättäneet viime päivinä satoja ihmisiä "turvakaupungeissa"

Yhdysvalloissa on pidetty viime päivinä satoja laittomasti maahan tulleita ihmisiä niin sanotuissa turvakaupungeissa. Asiasta muun muassa uutisoivan Los Angeles Times -lehden mukaan viranomaiset ovat kertoneet, että lähes 500 ihmistä on pidätetty. Maahanmuutto- ja tullivirasto ICE on tehnyt pidätyksiä muun muassa Los Angelesissa ja San Franciscossa, jotka lukeutuvat niin sanottuihin turvakaupunkeihin.