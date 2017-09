BBC: Myanmarin YK-pomo yrittänyt estää keskustelun rohingyojen etnisestä puhdistuksesta

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan YK:n maajohto Myanmarissa on viime vuosina yrittänyt estää rohingya-muslimeiden tilanteesta käytävän kriittisen keskustelun. Asiasta ovat kertoneet BBC:lle YK- ja avustusjärjestölähteet.

YK:n maajohto Myanmarissa on tiukasti kiistänyt BBC:n tiedot.

Lähteiden mukaan Myanmarin YK:n johdossa oleva Renata Lok-Dessallien on kuitenkin viime vuosien aikana yrittänyt estää julkisen kriittisen keskustelun asiasta sekä ihmisoikeustarkkailijoiden pääsyn Rakhinen osavaltioon. Lisäksi lähteet väittävät hänen eristäneen työntekijöitä, jotka olivat ilmaisseet huolensa mahdollisesta etnisestä puhdistuksesta.

Guterres: Myanmarissa käynnissä maailman nopeimmi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati eilen Myanmaria lopettamaan sotilasoperaation rohingya-muslimien alueilla. Guterresin mukaan humanitaarista apua on päästettävä Rakhinen osavaltioon.

Guterres sanoo, että Myanmarissa on käynnissä maailman nopeimmin kasvava pakolaiskriisi. Kuukaudessa yli puoli miljoonaa rohingyaa on paennut Myanmarista Bangladeshiin.

– Kyseessä on humanitaarinen painajainen, ihmisoikeuspainajainen, Guterres sanoi puheessaan YK:n turvallisuusneuvostolle.

Guterresin mukaan Myanmarista paenneet rohingyat ovat kertoneet rajusta väkivallasta ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista kuten seksuaalisesta väkivallasta ja maamiinojen käytöstä siviilejä vastaan. Guterres varoittaa, että jos väkivaltaisuudet leviävät edelleen Rakhinen keskiosiin, ne voivat ajaa jopa 250 000 ihmistä lisää pois kodeistaan.

YK:n vierailu alueelle lykkääntyi

YK:n edustajien piti torstaina vierailla Rakhinessa, mutta vierailu siirtyi ensi viikkoon. Lykkäystä perusteltiin sääoloilla.

Vierailu olisi ensimmäinen YK:n edustajille sen jälkeen, kun Rakhinessa puhkesi laajoja väkivaltaisuuksia viime kuussa. YK:n mukaan osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus.

Rakhinen tapahtumista on vaikea saada tietoa, koska Myanmar on rajoittanut voimakkaasti myös avustusjärjestöjen ja median pääsyä alueelle. Avustusjärjestöt pelkäävät, että Rakhinessa on kymmeniätuhansia rohingyoja, jotka tarvitsevat pikaisesti ruokaa ja lääkkeitä.