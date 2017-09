Dublinissa osoitetaan tänään mieltä aborttioikeuden puolesta

Kymmenien tuhansien ihmisten odotetaan osallistuvan aborttioikeutta puolustavaan mielenosoitukseen Irlannin Dublinissa tänään. Mielenosoitus kumpuaa Irlannin tiistaisesta päätöksestä pitää ensi vuonna kansanäänestys naisten oikeudesta aborttiin.

Äänestyksessä kansalaisilta kysytään, hyväksyvätkö he muutokset maan aborttilainsäädäntöön, jonka mukaan abortti on sallittu vain, mikäli odottavan äidin henki on vaarassa.